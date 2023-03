Si è concluso l'ultimo speciale di Amici 22, ovvero la puntata che precede l'inizio della fase serale. Dopo una gara lunga e tesa, i professori hanno scelto i 15 allievi che dal 18 marzo si esibiranno davanti alla giuria composta da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio.

Eliminati ad un passo dal sogno Niveo e Benedetta: la ballerina, però, ha potuto gioire lo stesso perché Maria De Filippi le ha offerto il ruolo di professionista finché Mattia sarà in gioco.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Il cast del serale di Amici si è completato al termine della 23ª puntata, quella che ha visto il ritorno di Maria De Filippi alla conduzione una settimana dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo.

La padrona di casa del talent-show ha aperto lo speciale del 12 marzo ringraziando il pubblico per l'affetto e precisando: "Iniziamo a lavorare, perché così mi è stato insegnato".

L'appuntamento del 12 marzo è stato contrassegnato dalle discussioni tra i professori e dalle copiose esibizioni che tutti i 17 ragazzi della scuola hanno dovuto fare per conquistare la maglia oro. Visto che la commissione interna non è riuscita a scegliere i 15 talenti da promuovere al prime time, la produzione ha deciso di ritirare i pass consegnati fino a quel momento per far ripartire tutti da zero.

Ramon e Maddalena hanno un po' protestato per questa novità (accodandosi ai docenti Zerbi e Celentano), mentre altri come Mattia e Alessio hanno definito "equo" il tutto.

Il colpo di scena per la danzatrice di Amici

Round dopo round, i cantanti e i ballerini della classe hanno iniziato ad indossare le maglie oro che hanno ufficializzato l'accesso al serale di Amici: fuori dalla rosa dei talenti che dal 18 marzo si esibiranno in prima serata sono rimasti Niveo e Benedetta.

Prima di congedare il giovane cantautore del team Cuccarini, Maria De Filippi ha chiesto alla danzatrice di raggiungere il centro dello studio per un'importante comunicazione.

"Voglio chiederti una cosa. Fino ad oggi hai preparato dei passi a due di latino-americano e vorrei che questo lavoro non andasse perso. Ti faccio un contratto, rimani in casetta e ballerai con Mattia al serale. Non sarai in gara, ma se accetti risolvi un problema anche a noi", ha detto la presentatrice tra gli appalusi del pubblico.

La padrona di casa del talent-show ha spiegato che nel rispetto delle norme anti-Covid i professionisti del cast non possono avere contatti con gli alunni: Benedetta, dunque, ricoprirà il ruolo che sarebbe spettato a Francesca Tocca se non ci fossero state le restrizioni.

La giovane ha accettato l'offerta di lavoro tra le lacrime, contenta per l'opportunità che ha ricevuto e per i complimenti che Maria le ha fatto ("Ti conosco da poco, ma ti trovo una persona molto carina").

Quando inizia la nuova fase di Amici

Se Benedetta non gareggerà al serale ma si esibirà comunque nei passi a due con Mattia (la ragazza rimarrà in casetta finché Zenzola sarà in gioco), Niveo è stato eliminato definitivamente e ha dovuto salutare i compagni e la prof.

Lorella Cuccarini.

Ad accedere alla nuova fase di Amici, dunque, sono stati in 15: Isobel, Ramon, Gianmarco, Samu, Alessio, Megan, Maddalena e Mattia per il ballo, Angelina, Wax, Cricca, Federica, NDG, Aaron e Piccolo G per il canto.

Sabato 18 marzo andrà in onda la prima puntata del serale ma, come accade ormai da anni, sarà registrata con qualche giorno d'anticipo: salvo cambi di programma, le riprese si terranno giovedì 16.

Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la nuova giuria esterna che commenterà e voterà le esibizioni dei ragazzi: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré.