Continuano le interrogazioni degli allievi di Amici: in vista dell'inizio del serale, i professori stanno verificando la crescita dei ragazzi ancora in bilico, ovvero quelli che non indossano la maglia oro. L'8 marzo, ad esempio, Rudy ha esaminato Niveo, Cricca e NDG, facendoli cantare pochissimo tempo e senza fare commenti alle performance. Tutti gli alunni sono apparsi infastiditi dall'atteggiamento di Zerbi, soprattutto perché - mentre loro cantavano - si metteva spesso le mani in faccia mimando disperazione.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Nel giorno in cui sono stati annunciati i tre giurati del serale di Amici, i telespettatori hanno assistito agli esami che alcuni titolari hanno sostenuto davanti ai professori di altre squadre.

Il daytime dell'8 marzo, infatti, ha proposto gli incontri che Zerbi e Arisa hanno avuto con i cantanti del team Cuccarini: il primo ad essere verificato, è stato Niveo.

Rudy ha chiesto al giovane di interpretare una cover in inglese ma, dopo soli 10 secondi, l'ha bloccato e l'ha rimandato in casetta.

Il titolare della scuola ha protestato per il trattamento che l'insegnante gli ha riservato, definendolo una mancanza di rispetto.

"Che presa per il c..o", ha ripetuto più volte il ragazzo mentre lasciava sconsolato gli studi Elios e tornava dai compagni di classe.

L'attacco all'insegnante di Amici

"Mi ha fatto cantare 10 secondi, poi mi ha mandato a casa. Ho detto solo due frasi", ha aggiunto Niveo quando ha raccontato ai compagni cosa era appena successo in studio.

Fortemente contrariato per il breve esame che Rudy gli ha fatto, l'allievo di Amici ha sbottato: "Se mi vuoi cacciare ok, ma se vuoi fare il giudice non puoi farmi cantare 10 secondi.

Questa è una presa in giro".

"Non mi ha trattato bene, poteva farmi fare una canzone intera. Lui non mi può vedere", ha proseguito il titolare del team Cuccarini nello sfogo che è andato in onda durante il daytime dell'8 marzo scorso.

Niveo ha concluso la sua "protesta" facendo una battuta sul motivo per il quale Zerbi ce l'avrebbe con lui: "Che gli ho fatto di male?

Forse perché ho tanti capelli".

Anche NDG ha reagito male alle richieste che il professore gli ha fatto ma, a differenza di Niveo, non si è preoccupato più di tanto della sua eventuale opinione negativa.

Il rimprovero dei ragazzi di Amici a Cricca

Cricca, invece, è stato convocato in studio da Arisa e, dopo aver cantato una cover, ha ricevuto una piccola "strigliata" dalla professoressa.

Dopo aver visto alcuni comportamenti che non le sono piaciuti, l'insegnante ha consigliato all'allievo di cambiare e tornare ad essere quello dell'inizio: "Sembra io abbia avuto davanti due persone diverse, chi è Cricca?". Il diretto interessato ha cercato di motivare i suoi recenti atteggiamenti, ma le sue parole sembra siano servite a poco.

Quando c'è stato l'incontro con Zerbi, infatti, il ragazzo ha risposto in modo un po' nervoso allo stop che aveva appena dato alla sua esibizione: "Che c'è? Non ti è piaciuta?".

Se il docente della scuola di Amici è rimasto in silenzio, ci hanno pensato i compagni di classe a rimproverare Cricca per l'ennesimo scivolone fatto davanti ad un suo "superiore".

Sia Maddalena che Isobel (che è anche la sua fidanzata) hanno consigliato al cantante di ridimensionarsi e portare più rispetto ai professori, anche perché saranno proprio loro a decidere del suo futuro nel programma.

Le anticipazioni dell'ultimo speciale, però, chiariscono che Cricca è passato al serale: da sabato 18 marzo, infatti, il talento del team Cuccarini si esibirà davanti ai giudici Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.