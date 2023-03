Grande attesa per l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7, la popolarissima Serie TV del giovedì sera di Rai 1, di cui il 16 marzo saranno trasmessi gli episodi conclusivi di questa stagione.

I colpi di scena non mancheranno e, le anticipazioni sulla fiction, rivelano che Azzurra si ritroverà a dover affrontare una situazione spinosa e problematica, che la metterà a durissima prova.

Spazio anche alle vicende di Sara che, in questi nuovi episodi della fiction, si ritroverà a fare i conti con una verità amara sul conto del piccolo Elia.

Suor Teresa mette alle strette Azzurra: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni su Che Dio ci aiuti 7 rivelano che quella di giovedì 16 marzo sarà la puntata conclusiva di questa fortunata stagione che continua a registrare una media di oltre 4 milioni di fedelissimi spettatori, nonostante i cambi programmazione e il cast in parte rivoluzionato.

Ebbene, nel corso del primo episodio della decima puntata finale di questa settima stagione, Azzurra si ritroverà in grande difficoltà perché verrà a conoscenza di alcuni segreti legati al passato di Sara.

La novizia non sa come comportarsi e, per questo motivo, deciderà di chiedere aiuto a Suor Teresa, la quale le chiederà di non affrontare la questione con Sara.

Azzurra messa nei guai: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 del 16 marzo

Peccato, però, che Azzurra non sarà disposta ad accettare la richiesta della suora che, a quel punto, deciderà di metterla in difficoltà.

Le anticipazioni sulla fiction rivelano che Suor Teresa si metterà in contatto con il Vescovo e lo informerà del fatto che la novizia continui a fare tutto di "testa sua", venendo meno alle sue richieste.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso di questa nuova puntata, ci sarà spazio anche per le vicende di Sara la quale si ritroverà a rivivere un momento tragico legato al suo passato e inoltre scoprirà che Marco, il ragazzo che sta frequentando da un po' di tempo, non è arrivato ad Assisi per caso.

Azzurra chiede aiuto a Suor Angela: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 del 16 marzo

E poi ancora, le anticipazioni su Che Dio ci aiuti dell'ultima puntata del 16 marzo, rivelano che Sara scoprirà anche un'amara verità sul conto del piccolo Elia, che la lascerà profondamente colpita.

Intanto, Suor Teresa andrà avanti per la sua strada e deciderà di mettersi in contatto con gli Assistenti sociali.

La situazione per Azzurra diventerà sempre più difficile da sostenere e affrontare, motivo per il quale la novizia si metterà in contatto anche con Suor Angela, così da poter avere un suo parere e un suo consiglio su come cercare di gestire al meglio tale situazione.

E, ancora una volta, l'aiuto di Suor Angela si rivelerà prezioso per risolvere al meglio le spinose vicende tra Suor Teresa e la giovane notizia interpretata da Francesca Chillemi.