Il daytime di Amici che è andato in onda il 7 marzo, ha aggiornato il pubblico su quello che è successo nella scuola a pochi giorni dall'ultimo speciale. Maria ha informato i ragazzi che le maglie oro saranno riassegnate da zero, quindi anche chi l'ha ottenuta settimane fa rischia di non accedere al serale. Lorella Cuccarini ha interrogato Piccolo G e Aaron, Benedetta è stata esaminata da Alessandra Celentano e da Emanuel Lo in vista dei verdetti che saranno emessi nella puntata del 12 marzo.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

Visto che il serale di Amici inizierà sabato 18 marzo, gli insegnanti sono stati chiamati a presiedere nuove e decisive interrogazioni.

Il pomeridiano di oggi, però, si è aperto con un collegamento tra Maria De Filippi e gli allievi in casetta: un po' a sorpresa, infatti, la presentatrice ha svelato alla classe che tutte le maglie oro dovranno essere riconfermate nel corso dell'ultima puntata.

I 10 titolari che hanno ottenuto il pass per la prossima fase, dunque, saranno a rischio esattamente come i compagni ancora "non magliati": a scegliere chi promuovere e chi mandare a casa, saranno esclusivamente i sei professori della commissione interna.

Gianmarco ha protestato un po' dicendo di avere sicuramente un voto contrario, ovvero quello di Raimondo Todaro che non lo apprezza sin dall'inizio dell'edizione.

Talenti in crisi nella casetta di Amici

Dopo aver esaminato i ragazzi della loro squadra, d'ora in poi i prof avranno l'opportunità di interrogare i talenti dei team "rivali".

Il 7 marzo, ad esempio, Lorella Cuccarini ha incontrato sia Aaron che Piccolo G: se la verifica di quest'ultimo è andata molto bene (è rientrato in casetta soddisfatto e sorridente), quella del biondo cantante ha fatto acqua da tutte le parti.

Il giovane ha dimenticato per due volte consecutive il testo del brano inglese che l'insegnante gli aveva chiesto: preso dall'ansia e dal panico, il titolare della scuola di Amici si è anche messo a piangere. La soubrette ha consolato il ragazzo dicendogli che può capitare a tutti di sbagliare, e poi l'ha invitato a ripassare per bene tutti i pezzi che ha preparato durante l'anno scolastico.

Lorella, dunque, oggi ha avuto un atteggiamento diverso rispetto a quello che ha mandato in crisi Cricca il giorno prima: se con il suo alunno è stata dura bocciando il suo nuovo inedito e rimproverandolo per come si è comportato in studio, con Aaron Cuccarini è stata comprensiva e materna.

Test per i ballerini di Amici

Anche Benedetta ha affrontato due interrogazioni nel corso della puntata di Amici che è andata in onda il 7 marzo. La ballerina di latinoamericano si è esibita prima davanti alla maestra Celentano e poi davanti ad Emanuel Lo: entrambi i prof, però, non hanno fatto commenti alle performance della giovane.

Chi ha letto le anticipazioni dello speciale che sarà trasmesso in tv domenica prossima, sa già che la danzatrice del team Todaro non approderà al serale: lei e Niveo, infatti, sono gli ultimi due eliminati della fase pomeridiana del talent-show.

Se il cantante ha dovuto lasciare il programma definitivamente, però, Benedetta ha ricevuto una vera e propria proposta di lavoro. Maria ha chiesto alla latinista di rimanere in casetta per lavorare con Mattia ai passi a due che dovrà eseguire in prima serata. Anche se non sarà in gara, dunque, la bella Vari ballerà al serale affiancando il compagno di classe che come lei rappresenta le danze caraibiche.

Il prime time di Amici debutterà su Canale 5 il 18 marzo, ma sarà registrato due giorni prima: salvo cambi di programma, le prossime riprese sono previste per giovedì 16 marzo.