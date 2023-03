Mancano meno di due settimane all'inizio del serale di Amici: come hanno confermato i profili social del talent in queste ore, la prima puntata andrà in onda sabato 18 marzo. Venerdì scorso, infatti, è stato completato il cast di allievi che gareggeranno in prima serata: sono stati promossi in 15, soltanto Niveo e Benedetta sono stati eliminati ad un passo dal sogno. L'esordio in prima serata, comunque, sarà registrato con qualche giorno d'anticipo rispetto alla sua trasmissione su Canale 5 e, stando alle ultime informazioni, il giorno previsto sarebbe giovedì 16 marzo.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

La 23esima registrazione di Amici è servita ai professori per emettere gli ultimi verdetti del pomeridiano: nel corso della puntata che sarà trasmessa in tv domenica 12 marzo, infatti, i sei docenti del cast hanno scelto i 15 allievi che da sabato 18 si esibiranno sul palco del serale.

La produzione ha fissato un numero massimo di maglie oro che gli insegnanti potevano assegnare, quindi due titolari sono rimasti fuori dal gruppo dei promossi: Niveo e Benedetta non sono riusciti a convincere la commissione interna, per questo sono stati eliminati.

La ballerina, però, rimarrà in casetta: anche se non è in gara, la latinista accompagnerà Mattia Zenzola nei passi a due che il direttore artistico Stephane Jarny creerà per lui puntata dopo puntata.

Il futuro dei ragazzi di Amici

Dopo aver selezionato i 15 titolari che parteciperanno al serale, i professori di Amici si sono messi subito al lavoro per preparare la prima puntata. Nel pomeriggio di oggi, infatti, i profili social del talent-show hanno ufficializzato la data in cui avverrà l'esordio in prime time: sabato 18 marzo su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 circa.

Il primo serale, però, non sarà in diretta: da anni, infatti, Maria De Filippi sceglie il live solo per la finalissima (per permettere al pubblico di eleggere il vincitore attraverso il televoto). La prima registrazione della nuova fase del programma Mediaset, dunque, dovrebbe svolgersi giovedì 16 marzo, quindi due giorni prima rispetto alla sua messa in onda sul piccolo schermo.

Tra meno di due settimane, dunque, trapeleranno le anticipazioni del primo appuntamento serale, quello che servirà ai ragazzi per rompere il ghiaccio e per farsi conoscere dalla giuria esterna.

A proposito dei personaggi che commenteranno e voteranno le esibizioni dei talenti in gara, ancora non sono stati svelati: dovrebbero essere sempre tre e c'è chi non esclude possano essere gli stessi delle ultime due edizioni (Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia).

Il meccanismo del serale di Amici sarà lo stesso?

Il meccanismo del serale di Amici dovrebbe essere lo stesso degli ultimi due anni (eventuali novità si sapranno nei prossimi giorni): una gara a squadre (tre, ognuna guidata da una coppia di professori) votata esclusivamente dalla giuria, decisiva nei verdetti dei ballottaggi.

Ancora non si sa se già dalla prima puntata ci sarà una doppia eliminazione: un anno fa, ad esempio, sin dal debutto un allievo andava a casa dopo la prima manche e un altro dopo aver perso lo spareggio con un compagno di classe.

Il nome del secondo escluso della serata, inoltre, veniva svelato in casetta e non in studio per evitare la diffusione di troppe anticipazioni: toccava a Maria De Filippi comunicare ai ragazzi la decisione dei giudici sui due a rischio dopo la seconda e la terza manche.

Il pubblico, dunque, scopriva l'identità di uno degli eliminati solo guardando la puntata su Canale 5 e quindi due giorni dopo rispetto a quando veniva registrata agli Elios.