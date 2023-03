Si è conclusa da poco la 23^ registrazione di Amici, l'ultima prima dell'inizio della fase serale. Chi ha assistito alle riprese di venerdì 3 marzo, dunque, fa sapere che la produzione ha dato un numero massimo di allievi che potevano essere promossi. Ai 10 titolari che già indossavano la maglia oro, se ne sono aggiunti altri cinque: Megan, Aaron, Piccolo G, NDG e Cricca.

La ballerina Benedetta è stata eliminata da Todaro ma "trattenuta" da Maria: la giovane resta in casetta per permettere a Mattia di fare dei passi a due di latinoamericano al serale.

Aggiornamenti sull'ultimo speciale di Amici

Il serale di Amici è sempre più vicino: sabato 18 marzo, infatti, andrà in onda la prima puntata che, salvo colpi di scena, dovrebbe essere registrata qualche giorno prima.

Questo venerdì 3 marzo Maria De Filippi è tornata al lavoro e ha condotto lo speciale numero 23 di quest'edizione del suo talent-show.

Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, parlano di importanti decisioni che l'intera commissione interna ha dovuto prendere in vista dell'esordio in prima serata.

A differenza di come è successo nelle ultime due stagioni, quest'anno c'era un numero massimo di maglie oro che gli insegnanti potevano consegnare agli allievi: dei 17 titolari che componevano la classe, solamente 15 potevano accedere alla nuova fase della trasmissione.

Quattro round per scegliere i 'promossi' di Amici

Chi ha assistito alla registrazione odierna di Amici, dunque, racconta che l'intera classe è stata messa in discussione.

Tutti i 17 titolari della scuola, infatti, hanno partecipato a quattro round per arrivare a comporre il cast del serale.

Anche chi indossava la maglia oro da qualche settimana ha dovuto riconfermarsi, e in questo senso non ci sono state sorprese.

Esibizione dopo esibizione, i professori dicevano "sì" o "no" ai componenti delle loro squadre: con questo meccanismo, il gruppo si assottigliava sempre di più e i posti disponibili diminuivano.

Al termine dell'ultima gara, sono rimasti in quattro a giocarsi due felpe dorate: tra i docenti non sono mancate le discussioni, come quella che Zerbi e Celentano hanno avuto con i colleghi per le scelte che stavano prendendo.

Finite tutte le prove, sono rimasti fuori Niveo e Benedetta: il cantante e la ballerina, dunque, sono stati eliminati e non parteciperanno al prime time.

Chi si esibirà davanti alla giuria di Amici

Se Niveo non ha potuto fare nulla per evitarsi l'eliminazione, la compagna di classe Vari si è potuta consolare con un'inaspettata proposta di lavoro. Le anticipazioni di Amici del 3 marzo, infatti, fanno sapere che Maria De Filippi ha chiesto a Benedetta di rimanere nel programma come professionista del genere latinoamericano: la ragazza, dunque, continuerà a vivere in casetta (anche se non sarà in gara al serale) e ogni settimana si esibirà con Mattia in passi a due sullo stile di danza che entrambi rappresentano.

Ricapitolando, quindi, è stato completato il cast che da sabato 18 marzo animerà le puntate serali del talent-show e lo farà davanti a una giuria che è ancora top secret.

I 15 allievi promossi alla nuova fase della trasmissione, dunque, sono: