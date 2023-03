Non mancano i colpi di scena, le gelosie e gli intrighi nelle vicende della soap opera turca Terra Amara. Nelle puntate del 15 e 16 marzo 2023, che verranno trasmesse su Canale 5 come di consueto a partire dalle ore 14:10, Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) sarà decisa a riconquistare il marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Demir Yaman (Murat Ünalmış) non dovrà più temere la condanna a morte in quanto verrà scagionato grazie alla nuova testimonianza della cugina Sermin (Sibel Taşçıoğlu).

Spoiler Terra amara, del 15 marzo: Behice ha dei problemi economici, Saniye esce dall’ospedale

Le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 15 marzo svelano che Yilmaz spererà che Sermin non sopravviva dopo essere entrata in coma a causa di un terribile incidente stradale. L’uomo non vorrà che il rivale Demir venga scarcerato grazie alla ritrattazione della cugina.

Intanto Mujgan non rimarrà ferma quando si accorgerà che Akkaya sta facendo di tutto per allontanarsi da lei, per questo vorrà far breccia nel cuore del marito.

Gaffur (Bülent Polat) crederà erroneamente che sua moglie Saniye (Selin Yeninci) abbia perso la vita a seguito di una rovinosa caduta dalle scale. La donna invece si riprenderà e verrà dimessa dall’ospedale.

Behice (Esra Dermancıoğlu) avrà dei problemi economici per colpa dei debiti non saldati dal defunto fratello Behzat (Engin Yüksel).

Puntata del 16 marzo: Demir esce dal carcere, Fekeli difende Behice

Nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 giovedì 16 marzo, Demir tornerà in libertà per merito di Sermin, facendo sprofondare nella disperazione totale Yilmaz.

Hatip (Mehmet Polat) invece sarà intenzionato a far perdere le sue tracce.

Nel frattempo Fekeli (Kerem Alışık) difenderà Behice quando due sconosciuti la importuneranno.

Mujgan vorrà salvare l’onore della sua famiglia non appena verrà invitata a rinunciare all’eredità del padre.

Riassunto episodio del 14 marzo: Sermin entra in coma a causa di un incidente stradale

Nella puntata del 14 marzo Zuleyha è sotto attacco: viene considerata la colpevole dell’incidente di Saniye, che è caduta dalle scale durante un loro litigio.

Intanto Sermin è decisa a fuggire dopo aver ricevuto un milione di lire turche dalla zia Hunkar per ritrattare la sua deposizione e scagionare Demir. A rintracciare la donna saranno gli scagnozzi di Hatip. Sermin però viene ritrovata in fin di vita all’interno della sua automobile, dopo essere stata vittima di un incidente stradale. La moglie del dottor Sabahattin (Turgay Aydın) entrerà in coma.