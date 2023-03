Sabato 25 marzo andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata del serale di Amici 22, che è stata già registrata e della quale sono già disponibili le anticipazioni.

Chi ha partecipato alle riprese di giovedì 23 marzo, infatti, racconta che i 13 allievi ancora in gara si sono sfidati in tre diverse manche, al termine delle quali i giudici sono stati chiamati ad emettere verdetti decisivi. Il risultato del ballottaggio al quale hanno partecipato Cricca e Gianmarco, però, non è stato svelato in studio: al momento, dunque, non si conosce ancora in nome del secondo eliminato della serata ma solo quello di Piccolo G (escluso dopo la prima partita).

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Il serale della ventiduesima edizione di Amici sta entrando nel vivo: dopo aver rotto il ghiaccio con la prima puntata, alunni e professori hanno partecipato alla registrazione dell'appuntamento che sarà trasmesso in tv sabato prossimo.

Le tre diverse manche alle quali hanno preso parte le squadre del cast, sono state incentrate su performance singole ma anche su confronti che i docenti hanno voluto fare tra talenti della stessa categoria.

In settimana, infatti, Zerbi e Arisa hanno battibeccato a distanza sul "guanto di sfida" che vedeva contrapposti Wax e Aaron: anche i due cantanti hanno discusso duramente su quale versione del brano "One" sarebbe stata più equa, ma alla fine l'ultima parola è stata della giuria esterna (che poteva confermare oppure annullare la prova ritenendola non giusta per entrambi i ragazzi).

Tensioni nel prime time di Amici

Un altro "guanto di sfida" che è stato lanciato durante la settimana, è quello con protagoniste Isobel e Maddalena. La maestra Celentano ha deciso di mettere a confronto le due ballerine del cast per la seconda volta consecutiva: dopo averle fatte misurare con una coreografia sui tacchi, la prof Alessandra ha chiesto alle ragazze di eseguire un balletto sensuale (interagendo con un tavolo e con un palo da lap dance) sulle note di vari brani di Britney Spears.

I giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio hanno espresso le loro preferenze su tutte le esibizioni alle quali hanno assistito, decretando le squadre vincitrici di ogni manche.

Dopo la prima partita, un titolare è stato eliminato senza dover passare da spareggi o altre performance: dopo Megan e NDG, a lasciare il talent-show è stato Piccolo G, uno dei cantanti del gruppo capitanato da Zerbi e Celentano.

La gara è andata avanti con altre due sfide tra team: gli allievi che non sono stati salvati né dai loro tutor né dalla commissione esterna, sono finiti al ballottaggio per la seconda esclusione della serata.

Attesa per il nuovo appuntamento con Amici

La parte finale della registrazione di Amici del 23 marzo, dunque, è stata interamente dedicata allo spareggio tra Cricca e Gianmarco, i titolari che sono finiti a rischio eliminazione dopo la seconda e la terza manche (perse rispettivamente da Cuccarini-Emanuel Lo e da Zerbi-Celentano).

La giuria esterna, dunque, ha rivisto sul palco i due allievi prima di decidere chi doveva interrompere il percorso all'interno della scuola dopo mesi di studio e di crescita sia artistica che personale.

Per la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è stata una mezza "disfatta": dopo aver dominato al debutto vincendo tutte e tre le sfide, nel pomeriggio ne ha persi due. Al momento restano imbattuti Arisa e Todaro, gli unici a non aver perso componenti del loro gruppo.

I fan che hanno assistito alle riprese, però, hanno lasciato gli studi Elios senza conoscere il nome del secondo talento che è stato escluso dalla gara serale dopo due soli appuntamenti: questo attesissimo verdetto sarà svelato esclusivamente ai ragazzi in casetta, mentre i telespettatori lo scopriranno sabato 25 marzo seguendo la puntata fino alla fine.

L'ospite della serata, infine, è stato il comico romano Enrico Brignano: il pubblico ha potuto assistere allo spettacolo senza le mascherine protettive che erano imposte finora nel rispetto delle norme anti-Covid.