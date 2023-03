Si è svolta la seconda registrazione del serale di Amici 22: giovedì 23 marzo, infatti, Maria De Filippi ha condotto l'appuntamento che sarà trasmesso in tv sabato 25 a partire dalle ore 21:30 circa.

Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios, fanno sapere che la gara è stata avvincente e che i tre giudici hanno emesso importanti verdetti: c'è stata una doppia eliminazione, ma il pubblico conosce il nome di uno solo degli allievi che hanno dovuto abbandonare il programma (Piccolo G fuori definitivamente, in bilico Cricca e Gianmarco).

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Il serale di Amici è arrivato al suo secondo appuntamento: nel tardo pomeriggio, infatti, è stata registrata la puntata che il pubblico di Canale 5 potrà vedere sabato prossimo.

Il meccanismo della gara è stato lo stesso di sempre: una delle tre squadre del cast ha dato il via ad una partita lunga ed avvincente, al termine della quale sono state ufficializzate due eliminazioni.

Già dopo la prima manche, infatti, un allievo ha dovuto lasciare la scuola perché nessuno dei giudici l'ha salvato: una settimana fa è toccato a Megan interrompere l'avventura nel talent-show dopo un solo giro di esibizioni, il 23 marzo è stato il turno di Piccolo G.

Il team che è uscito sconfitto dal primo dei tre confronti della serata, dunque, ha perso anche un suo componente in modo definitivo.

Confronti e verdetti per i ragazzi di Amici

Tra una manche e l'altra, il pubblico in studio è stato intrattenuto sia dal duo comico Pio e Amedeo (alla seconda ospitata consecutiva al serale di Amici di quest'anno) che dal "guanto di sfida" tra i professori. I capitani delle tre squadre del cast, infatti, si sono esibiti davanti alla giuria esterna per cercare di aggiudicarsi il premio messo in palio dalla produzione.

Tornando alla gara tra gli allievi, la seconda e la terza partita hanno regalato performance spettacolari sia nel canto che nel ballo: sono stati gli insegnanti a decidere gli schieramenti della serata, consci di poter contare su 13 titolari molto preparati e apprezzati dalla commissione esterna.

Le anticipazioni che stanno circolando sui social network a fine registrazione, aggiornano fan e curiosi su chi è andato al ballottaggio: il meccanismo, infatti, prevede che al termine della seconda e della terza manche i talenti meno votati dai giudici finiscano a rischio eliminazione.

Esclusione in sospeso ad Amici

Da qualche edizione di Amici a questa parte, il nome del secondo eliminato della puntata non viene svelato in studio.

I ragazzi a rischio si esibiscono un'altra volta davanti alla giuria (eseguendo i loro "cavalli di battaglia") dopodiché rientrano in casetta e lì aspettano che Maria De Filippi comunichi loro il verdetto.

Una settimana fa, ad esempio, NDG ha scoperto di essere fuori dai giochi solo dopo la fine delle riprese: stesso discorso vale per Federica, che è stata in ansia per ore prima di sapere che la commissione esterna l'aveva preferita al compagno di classe.

Questo giovedì 23 marzo lo spareggio ha avuto come protagonisti Cricca e Gianmarco, due giovani che durante l'anno hanno dimostrato di essere migliorati tanto grazie all'aiuto dei professori e di tutte le persone che lavorano dietro le quinte.

Per sapere quale talento si è salvato per volere dei giudici Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, dunque, i fan dovranno aspettare la messa in onda della registrazione su Canale 5.

Nelle prossime ore potrebbero trapelare alcune indiscrezioni sull'alunno che ha perso il ballottaggio della serata, ma la conferma ufficiale la si avrà soltanto guardando la seconda puntata sabato 25 marzo.