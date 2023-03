Proseguono i consueti appuntamenti con il serale di Amici di Maria De Filippi, in onda ogni sabato su Canale 5 a partire dalle 21:10 circa. Il 30 marzo è stata registrata la terza puntata che verrà trasmessa il primo aprile, nel corso della quale non mancheranno di certo interessanti siparietti e sfide difficoltose.

In particolare, dopo le scorse settimane in cui sono stati eliminati quattro allievi, durante la prossima puntata ci sarà soltanto una eliminazione. Al ballottaggio finale ci saranno Samu e Wax. Tuttavia, come ogni settimana, non si saprà in anticipo chi dei due dovrà abbandonare ufficialmente la scuola.

Le tre manche del serale di Amici 22

Nel corso della prossima puntata di Amici, si svolgeranno le consuete tre manche per decretare i vincitori e coloro che dovranno interrompere il percorso nella scuola. Ad iniziare sarà la squadra costituita da Celentano e Zerbi. I due sfideranno subito Arisa e Todaro, ottenendo la vittoria con le esibizioni di Aaron e Isobel. A finire al ballottaggio sarà, quindi, Wax.

Nella seconda manche, invece, la squadra vincente sfiderà quella composta da Cuccarini ed Emanuel, vincendo anche questa volta. Verranno schierati due guanti di sfida: uno tra Samu e Ramon sui virtuosismi durante il quale sarà quest'ultimo a vincere e uno tra Maddalena e Isobel sulle emozioni, che si concluderà con la vittoria di quest'ultima.

Tuttavia, in seguito alla sfida tra le due ballerine verrà aperto un dibattito sulla durezza della maestra Celentano nei confronti dell'allieva di Lo. A tal proposito, la giovane allieva si difenderà, ritenendo inopportune le offese dell'insegnante. Finirà al ballottaggio Samu.

La sfida tra le due squadre proseguirà anche nella terza manche, durante la quale avrà la meglio quella costituita da Cuccarini e Lo, grazie alle esibizioni di Cricca e Maddalena.

Quest'ultima, eseguirà il guanto di sfida sulla sensualità contro Isobel e otterrà il punto. La giuria preferirà la sua esibizione per la sua precisione, ma la maestra Celentano non si troverà affatto in accordo con il giudizio espresso dai giurati. In particolare, definirà la giovane ballerina troppo volgare. Tuttavia, finirà al ballottaggio Ramon.

Guanto di sfida tra i professori di Amici

Come ogni settimana ad Amici non potranno mancare momenti simpatici per stemperare un po' di tensione. In particolare, i professori si sfideranno nuovamente per cercare di conquistare il guanto d'oro. Dopo le scorse esibizioni molto intense, questa volta riusciranno ad ottenere il favore della giuria Lorella ed Emanuel.

A vincere la prova Tim per questa settimana sarà, per la prima volta, Alessio. Mentre, per quanto riguarda Rudy Zerbi, si divertirà a provocare nuovamente Lorella portando anche dei pulcini, oltre alla consueta mamma chioccia, che continua a fare compagnia agli insegnanti nel corso della puntata.