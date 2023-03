Il serale di Amici 22 è arrivato al suo terzo appuntamento: la puntata che è stata registrata nel pomeriggio di giovedì, infatti, sarà trasmessa in tv sabato 1° aprile. I tre team si sono confrontati su esibizioni di canto e di ballo che hanno messo in difficoltà la giuria, chiamata a scegliere le migliori della serata. In base ai verdetti della commissione esterna, sono venuti fuori i nomi dei ragazzi che rischiano di dover lasciare la scuola nemmeno a metà percorso. Le anticipazioni fanno sapere che al ballottaggio sono finiti Samu e Wax: solo uno di loro lascerà la scuola perché da questa settimana ci sarà un'unica eliminazione a serata.

Novità sul prossimo appuntamento con Amici

Al termine della registrazione del 30 marzo, in rete hanno cominciato a circolare le anticipazioni della terza puntata di Amici 22.

La gara è iniziata con 11 allievi quasi equamente divisi nelle tre squadre del cast (solamente Zerbi e Celentano sono partiti con tre talenti, le altre coppie di professori con quattro ciascuna), gli stessi che hanno partecipato a prove difficili ma suggestive.

Durante la settimana, infatti, molti insegnanti hanno lanciato "guanti di sfida" per cercare di risaltare i loro ragazzi e mettere in difficoltà gli avversari: la maestra Celentano, ad esempio, ha voluto che Maddalena si confrontasse con Isobel (anche Emanuel Lo ha fatto la stessa richiesta su una coreografia diversa) e che Samu si esibisse contro Ramon.

Scelte decisive ad Amici

Sono stati i giudici attraverso un gioco a decidere quale squadra doveva iniziare la gara della terza puntata: il meccanismo, infatti, prevede che a guidare le manche sia il team che riesce a sconfiggere gli avversari, potendo scegliere quale allievo schierare e soprattutto contro chi.

In base alle preferenze che hanno espresso Malgioglio, Bravi e Giofré nel corso della registrazione, alcuni allievi sono finiti a rischio eliminazione e hanno dato vita ad uno spareggio decisivo.

La commissione esterna del serale di Amici, infatti, ha dovuto emettere un doppio verdetto sul finire delle riprese del 30 marzo: chi salvare e chi mandare a casa definitivamente.

A giocarsi la possibilità di partecipare al quarto appuntamento, sono stati Samu e Wax: i due talenti sono i meno apprezzati della serata e per questo uno di loro dovrà interrompere l'avventura nella scuola.

Esclusione in sospeso ad Amici

Tra le tante anticipazioni che stanno trapelando dagli studi alla fine della registrazione, non c'è il nome dell'unico eliminato del terzo serale di Amici. Da qualche edizione, infatti, Maria De Filippi ha deciso di interrompere le riprese al termine del ballottaggio: questa mossa è stata pensata soprattutto per far sì che il pubblico a casa possa guardare la puntata del sabato senza sapere tutto quello che succederà.

Il pubblico che il 30 marzo era agli Elios, dunque, non conosce l'esito dello spareggio tra Samu e Wax: la presentatrice si collegherà con i ragazzi in serata e dirà loro chi dovrà abbandonare il programma per sempre.

Sabato 1° aprile, dunque, la classe perderà un altro talento: visto che i cantanti e i ballerini del cast diminuiscono settimana dopo settimana, già a partire da questa puntata le esclusioni sono scese da due a una sola.

A salvarsi dallo spareggio che decreterà l'eliminato del terzo serale è stato Ramon: il danzatore classico del team Zerbi-Celentano è stato "graziato" dalla giuria dopo un giro di esibizioni sui "cavalli di battaglia" di tutti e tre i ragazzi in bilico.

Dopo Pio e Amedeo ed Enrico Brignano, gli ospiti comici della registrazione sono stati Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Ad Alessio della squadra Arisa-Todaro, invece, è andata la prova Tim della settimana.