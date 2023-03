Quali sono le nuove fiction Rai che andranno in onda tra marzo e aprile in prima visione assoluta? Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in video di Un passo dal cielo 7, la seguitissima fiction incentrata sulle vicende della Forestale.

Quest'anno, però, l'appuntamento con la Serie TV di Rai 1 subirà delle sostanziali modifiche, dato che il cast verrà completamente rivoluzionato.

Con il mese di marzo si arriverà anche allo stop in prime time per Mare Fuori 3, la serie tv dei record che spopola in tv e streaming online.

Un passo dal cielo 7 rivoluzionato: anticipazioni fiction Rai marzo-aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle fiction Rai rivelano che da aprile in poi ci sarà spazio per l'atteso ritorno di Un passo dal cielo, giunta ormai alla sua settima stagione di messa in onda.

La fiction, quest'anno, subirà un vero e proprio restyling per quanto riguarda il cast, complice l'uscita di scena di Daniele Liotti.

Il volto storico della serie non ci sarà più e, al suo posto, arriverà l'attrice Giusy Buscemi come nuova protagonista femminile, pronta a prendere il controllo della situazione.

La serie tv è in programma in prime time fino al prossimo 18 maggio e sarà trasmessa di giovedì, ereditando così la serata lasciata libera da Un passo dal cielo 7.

Vivere non è un gioco da ragazzi, anticipazioni nuova fiction Rai aprile

Le anticipazioni sulle fiction Rai di aprile rivelano che ci sarà spazio anche per la messa in onda di nuovi titoli che terranno compagnia al pubblico nella stagione primaverile.

Questo è il caso di Vivere non è un gioco da ragazzi, la nuova serie che andrà in onda di domenica sera dal 16 al 30 aprile.

E poi ancora, con il mese di marzo si arriverà anche allo stop in prime time per Mare Fuori 3, la seguitissima serie tv del prime time di Rai 2 che, in queste settimane di programmazione, ha registrato una media di oltre 1,3 milioni di fedelissimi spettatori.

Stop per Mare Fuori 3, torna Schiavone: anticipazioni fiction Rai marzo-aprile

La fiction con Carolina Crescentini e Carmine Recano, però, ha registrato il maggior numero di visualizzazioni in streaming dove in queste settimane ha letteralmente spopolato, riuscendo ad attirare l'attenzione di milioni di fan giovani e giovanissimi che si sono appassionati alle vicende dei vari protagonisti che affollano il carcere minorile di Napoli.

La sesta e ultima puntata della terza stagione sarà trasmessa il prossimo mercoledì 22 marzo in prime time su Rai 2, dopodiché da aprile in poi, ci sarà il debutto di un'altra fiction attesissima dal pubblico.

Trattasi di Rocco Schiavone 5, la serie con Marco Giallini che andrà in onda in prima visione assoluta fino al prossimo 19 aprile.