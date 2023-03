Stefania torna [VIDEO]nelle ultime puntate de Il paradiso delle signore 7 ma potrebbe spiazzare il suo fidanzato Marco con un amato colpo di scena finale.

Le vicende della giovane coppia hanno tenuto banco per diverse settimane all'interno delle dinamiche della soap opera del pomeriggio: c'è chi sperava in un lieto fine e in un matrimonio per Marco e la giovane Stefania, ma alla fine le cose sono andate diversamente.

Il ritorno di Stefania nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 continuerà a promettere colpi di scena anche in vista del gran finale di questa settima stagione di successo che, tutti i giorni, appassiona una media di oltre due milioni di affezionatissimi spettatori.

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione ci saranno le vicende della giovane Stefania, la quale si ritroverà a rimettere piede in città e ad affrontare le questioni che ha lasciato in sospeso.

Sì, perché la giovane venere dopo essersi trasferita in America con il suo fidanzato, ha messo in discussione il loro legame, tanto da costringere il ragazzo a tornare di nuovo in Italia, ma questa volta da solo.

La presenza di Marco non è passata inosservata e, nel momento in cui Matilde ha provato a capire cosa stesse succedendo, il ragazzo ha ammesso che la situazione con Stefania non era delle migliori.

Stefania e Marco: arriva l'addio nel finale de Il Paradiso 7?

I due, quindi, contrariamente ad ogni aspettativa, si sono ritrovati a vivere il loro primo momento di crisi che li ha messi a durissima prova e adesso, nel finale della settima stagione, potrebbe arrivare la fatidica e attesa resa dei conti.

Sì, perché Stefania ritornerà e dovrà affrontare anche la situazione con Marco: non si esclude, infatti, che la ragazza possa arrivare a spiazzare il suo fidanzato con un verdetto del tutto inaspettato.

Il sospetto è che, questa crisi, potrebbe aver indotto la giovane venere a rendersi conto del fatto che Marco potrebbe non essere la persona adatta per lei.

Non si esclude, quindi, che Stefania possa addirittura svelare di essersi innamorata di un altro uomo, motivo per il quale potrebbe valutare la decisione di mettere la parola fine al suo legame col nipote della contessa.

Stefania confessa di amare un altro nel finale de Il paradiso delle signore 7?

Del resto, poco prima che la ragazza partisse per l'America, ha ricevuto una lettera d'amore inaspettata da parte del suo ex pretendente Federico, che si trova proprio negli Stati Uniti.

A tal proposito, quindi, non si esclude che la venere possa aver rivisto il giovane Federico durante questo soggiorno negli Usa e, magari tra i due potrebbe esserci riaccesa la fiamma di quella passione che avevano messo da parte.