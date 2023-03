Le prossime puntate di Terra Amara che verranno trasmesse a breve su Canale 5 vedranno la presenza di Behice farsi sempre più invadente. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, la zia di Mujgan dopo essersi trasferita in casa di Fekeli tenterà in ogni modo di farsi notare da quest'ultimo. Non a caso, dopo che il matrimonio con Hunkar verrà annullato, Behice chiederà al padrino di Fekeli di poter far le sue veci all'interno dell'associazione di beneficienza del paese. Ma una volta entrata in confidenza con le 'dame di carità', l'astuta donna dichiarerà di voler prendere il posto di Hunkar.

La madre di Demir non si farà mettere i piedi in testa e la guerra tra le due avrà ufficialmente inizio.

Le mire di Behice su Fekeli

Proseguono le anticipazioni di Terra amara che si concentrano sulla figura di Behice. Seguendo la storyline della soap turca, dopo la morte del fratello Behzat, il padre di Mujgan, la perfida donna sarà costretta a lasciare la sua casa a Istanbul, essendo rimasta senza un soldo, per trasferirsi in casa di Fekeli, dove verrà accolta dalla nipote e da Yilmaz. Immediatamente ai telespettatori sarà chiaro che Behice si interesserà a Fekeli puntando al suo denaro. Puntando sulla gentilezza dell'uomo, la zia della dottoressa riuscirà restare in casa sua anche quando Mujgan e Yilmaz si trasferiranno.

Behice dopo essersi preoccupata per la decisione di Fekeli si sposare Hunkar, potrà tirare un sospiro di sollievo quando le nozze saranno annullate. La zia di Mujgan a questo punto inizierà le sue mosse di avvicinamento al padrino di Akkaya e la prima cosa che farà, per mostrarsi attenta ai bisogni altrui, sarà quella di chiedere al suo ospite di poter entrare nell'organizzazione che si occupa di beneficienza usando però di fatto il suo denaro.

Behice e Hunkar: inizia la guerra

Stringendo amicizia con tutte le dame di carità, Behice andrà dritta al punto e affermerà di essere intenzionata a diventare la nuova presidente del gruppo. La sua proposta non sarà vista di buon occhio da tutti tanto che una delle signore correrà ad avvertire Hunkar della situazione che si è venuta a creare e la madre di Demir affronterà la sua 'rivale' durante la prima riunione a cui prenderà parte.

Hunkar non solo si opporrà alle parole di Behice affermando che la presidente dell'associazione deve essere una donna che conosce molto bene il paese, ma alluderà neanche troppo velatamente al fatto che la zia di Mujgan sta usando i soldi di Fekeli e non i suoi per fare beneficienza. Behice, sentendosi umiliata, dichiarerà guerra a Hunkar ripromettendosi di fargliela pagare. Per scoprire che evoluzione avrà la guerra tra le due donne non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.