Giovedì 30 marzo Aurora Ramazzotti e Goffreddo Cerza sono diventati genitori. Su Instagram, la coppia ha postato il primo scatto mostrando la manina del bambino. La neo mamma ha reso noto di aver chiamato il suo primogenitori Cesare. All'indirizzo della coppia sono arrivati moltissimi messaggi d'affetto, tra cui quello di Michelle Hunziker che ha parlato di "giorno più bello della sua vita".

L'annuncio su Instagram

Aurora Ramazzotti è diventata mamma. La giovane ha annunciato la nascita del suo primogenitori tramite il suo profilo Instagram. Nello scatto è comparsa la mano di Aurora, del compagno Goffredo e del nascituro.

Nella didascalia Aurora ha scritto: BFFs".

In un secondo scatto, c'è una foto in cui Goffredo scambia un tenero bacio con Aurora. Inoltre c'è il braccialetto del bambino, sul quale viene rivelato anche il suo nome: Cesare.

La dedica di Michelle Hunziker

All'indirizzo di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono arrivati moltissimi commenti e messaggi d'affetto.

Tra questi non poteva mancare quello di Michelle Hunziker: "E con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della mia vita". La showgirl durante la gravidanza non ha mai fatto mancare la sua vicinanza alla futura mamma. Da sempre, Michelle e Aurora sono legate e hanno un bellissimo rapporto di complicità. Anche Eros Ramazzotti è al settimo cielo per essere diventato nonno.

Tra i vari messaggi, non è mancata la dedica di Tommaso Zorzi (migliore amico di Aurora). Inoltre anche le persone non famose hanno voluto far sentire il proprio affetto alla coppia. Un fan ha scritto: "Congratulazioni". Un altro invece si è complimentato con la mamma e con il papà. Un altro utente ha scritto: "Bellissimi. Il fiore più bello di questa primavera".

Un follower si è complimentato con Aurora e Goffredo per la bellissima coppia, mentre un altro utente si è congratulato per il nome "importante" scelto per il bebè.

Aurora e Goffredo: nozze in vista?

Dopo essere diventati genitori, moltissimi fan della coppia si stanno chiedendo se il prossimo passo saranno le nozze.

In seguito ai pettegolezzi di gossip circolati sul suo conto, Aurora Ramazzotti ha deciso di fare chiarezza: al momento, i fiori d'arancio non sono nei piani della coppia.

La priorità è quella di occuparsi del piccolo Cesare.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker durante la gravidanza aveva avuto a che fare anche con alcuni hater: alcuni l'avevano criticata insinuando di mettere spesso in evidenza il pancione. Anche in quel caso, però, non ha mai tardato ad arrivare la replica della diretta interessata.