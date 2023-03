Mancano pochi giorni alla fine della settima edizione del Grande Fratello Vip: lunedì 3 aprile, infatti, sarà svelato il nome del vincitore tra i tanti concorrenti che sono riusciti ad approdare all'ultima puntata. Amedeo Venza, però, fa sapere che alla diretta della finalissima non dovrebbero partecipare tutti gli ex vipponi: i fan sospettano che gli squalificati Edoardo e Daniele potrebbero rimanere fuori da Cinecittà.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Dopo aver lanciato un "succulento" retroscena sulla coppia del Grande Fratello Vip ribattezzata i "Donnalisi" (pare che Antonella ed Edoardo non faranno ospitate in programmi di punta della rete), Amedeo Venza si è esposto per parlare di quello che dovrebbe accadere lunedì prossimo.

Dando un'occhiata alle Stories che l'influencer ha postato su Instagram il 30 marzo, è possibile vedere quella che ha dedicato all'ultima puntata del reality-show e a quello che starebbe succedendo dietro le quinte.

"Lite furibonda tra un ex vippone e il GF Vip. Sicuramente alla finale non ci saranno tutti gli ex protagonisti in studio", ha fatto sapere il pugliese tramite i social network.

L'esperto di Gossip non ha fatto il nome del concorrente che si sarebbe scontrato con gli addetti ai lavori a pochi giorni dalla fine dell'edizione, ma il tutto potrebbe avere a che fare con la voce che non tutti i personaggi che hanno vissuto nella casa presenzieranno alla diretta del 3 aprile.

Le teorie del pubblico del Grande Fratello Vip

Qualora quest'indiscrezione dovesse trovare riscontri nella realtà, i fan del Grande Fratello Vip pensano che a non partecipare alla finale potrebbero essere i concorrenti che sono stati squalificati durante l'edizione.

Da quando Mediaset ha deciso di irrigidire il regolamento, sono stati espulsi prima Edoardo Donnamaria e poi Daniele Dal Moro: i due sono gli unici vipponi "cacciati" a non aver mai presenziato ad una diretta in studio (opportunità che nei mesi precedenti è stata data a Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci).

Potrebbero essere i compagni di Antonella e Oriana a restare fuori dalla puntata che chiuderà una stagione lunghissima e molto discussa del reality-show, il cui vincitore sarà scelto dal pubblico a casa tra i sei finalisti in gioco (l'ultimo sarà il trionfatore del televoto che vede contrapposti Alberto De Pisis e Milena Miconi).

I volti più discussi del Grande Fratello Vip

A contendersi il titolo di miglior concorrente della settima edizione, sono rimasti in sette: per ora alla finale del Grande Fratello Vip sono approdati Nikita, Tavassi, Oriana, Giale e Micol (a loro si aggiungerà il vincitore del televoto tra Alberto e Milena).

I sondaggi online sostengono che Miconi dovrebbe battere De Pisis e conquistare l'ultimo posto disponibile nel cast dell'ultima puntata.

Per quanto riguarda i vipponi che si sfideranno per il podio, secondo i fan la "lotta" sarà tra Oriana e Nikita: le due inquiline della casa più spiata d'Italia sono in testa a tutte le votazioni web e hanno anche un netto vantaggio sul terzo classificato Edoardo.

Salvo colpi di scena, dunque, ad aggiudicarsi il montepremi di 100mila euro (50mila da devolvere in beneficienza) dovrebbe essere una donna: Pelizon e Marzoli possono contare su un fandom numerosissimo e pronto a tutto pur di portarle alla vittoria finale.

Poche chance, invece, sembrano averle gli altri finalisti: gli "Incorvassi (ovvero la coppia Tavassi-Micol Incorvaia) dovrebbero accontentarsi della medaglia di bronzo, mentre Giaele non è considerata una "minaccia" per le favoritissime.