Trenta volti famosissimi della tv, dello sport e della cultura sono pronti a tornare tra i banchi di scuola per rifare l’esame di quinta elementare: partirà mercoledì 5 aprile, in prima serata su Italia 1, la seconda edizione di “Back to School” condotta da Federica Panicucci, subentrata a Nicola Savino, con la partecipazione di Gianluca “Scintilla” Fubelli e di un corpo docente molto speciale formato da dei piccoli e precoci geni.

Tra i ripetenti, che prepareranno il loro esame convivendo presso il collegio della Guastalla, Monza, ci saranno: i due giornalisti Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza, i cantanti Mietta, Ivan Cattaneo, Riki e Blind, la star dei social Awed (al secolo Simone Paciello, ndr.) e due pezzi da novanta dello sport tricolore, Aldo Montano e Walter Zenga.

Ancora, “Back To School” rappresenterà il passaggio dall’altra parte della cattedra per la prof di corsivo più famosa di TikTok Elisa Esposito, e il ritorno tra i banchi (questa volta nel presente) dell’ex collegiale Jenny De Nucci, attrice e al centro del gossip per aver avuto una storia con la cantautrice Ariete.

Dal palcoscenico ai banchetti di Back To School

Fitta la classe di showgirl che riaprirà il sussidiario, tra una formula matematica e la teoria dell’evoluzione di Darwin: da Cecilia Capriotti a Justine Mattera, da Carmen di Pietro a Valeria Marini, grandi aspettative sono riposte in Natasha Stefanenko, forte della sua laurea in Ingegneria Metallurgica.

E i maschietti? Tra Gigi e Ross e Gabriele Cirilli sarà sicuramente una sfida all’ultima trovata brillante, mentre siamo sicuri che Ricky Tognazzi più che il giudizio dei maestrini tema quello della sua consorte (e complice artistica) Simona Izzo.

La tv di oggi e di domani alla prova dell'esame di quinta elementare

Tra le “nuove leve” del piccolo schermo, “Back to school” sarà un buon modo per cementare la loro popolarità presso il pubblico generalista per Soleil Sorge (di ritorno su Italia1 dopo essere stata opinionista dell’ultima edizione de “La Pupa e il Secchione”), Luca Daffrè (tra i tronisti più desiderati della storia di “Uomini e Donne” ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Luca Onestini, Beatrice Valli, in attesa del suo quarto figlio, e Pierpaolo Pretelli.

Non hanno bisogno di alcuna consacrazione, Jo Squillo (le sue dirette al dj-set durante la pandemia sono diventate un piccolo cult) e Katia Ricciarelli, cantante, attrice e tra i concorrenti dell’edizione 2021-22 del Grande Fratello Vip.

Sei puntate dal 5 Aprile su Italia1

In una delle sei puntate previste, a “Back To School” vedremo re-indossare il grembiulino a Maria Monsè e Francesco Pannofino, doppiatore e attore, tra i protagonisti della serie italiana per antonomasia Boris.

A tredici anni dalla sua partecipazione a “La Pupa e il Secchione” torna protagonista di uno show in prime-time su Italia 1 Elena Morali: la bombastica showgirl e influencer, che oggi fa coppia fissa con Luigi Favoloso, ritroverà tra i banchi il suo ex “Scintilla”, quest'anno promosso a "motivatore" dei nuovi ripetenti. Ritorno a scuola, infine, anche per la due volte concorrente del Grande Fratello Raffaella Fico.

Le anticipazioni di Federica Panicucci

A pochi giorni dal suono della prima campanella, la conduttrice Federica Panicucci ha snocciolato qualche anticipazione e curiosità a proposito della seconda edizione di “Back To school”: “Nomi sulla carta dati per favoriti, potrebbero sorprenderci.

Vi dico solo che uno dei ripetenti si è rifiutato di fare l’esame”, anticipa a Telepiù.

Poi confida: “Ho un ricordo piacevole delle elementari ma in matematica, ancora oggi, rischierei la bocciatura. Se fossi un’insegnante? Mi piacerebbe insegnare storia dell’arte”.