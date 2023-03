Giovedì 9 marzo alle ore 21:25 sarà trasmessa su Rai 1 la nona puntata della serie tv italiana "Che Dio ci aiuti".

In base alle trame del diciassettesimo e diciottesimo episodio del 9 marzo, Cate sarà in ansia per l'audizione che dovrà sostenere nel Conservatorio. Intanto Elia conoscerà la nuova famiglia e sembrerà destinato a lasciare definitivamente il Convento degli Angeli, mentre Azzurra apprenderà un segreto riguardante Sara e rifletterà se sia corretto rivelarlo oppure no.

Trame diciassettesimo episodio: Suor Costanza incontra Umberto

Giovedì 9 marzo andrà in onda la penultima puntata stagionale della fiction "Che Dio ci aiuti".

In base alle trame del diciassettesimo episodio dal titolo "Sempre con te", Suor Teresa rinvierà sempre il momento propizio per contattare l'assistente sociale al fine di trovare una nuova famiglia al nipote Elia. Azzurra si accorgerà subito che la religiosa ha cambiato opinione e non potrà che esserne contenta. La giovane Leonardi ragionerà però su quale possa essere la soluzione ideale per il bambino.

Nel frattempo Cate e Ludovica dovranno fronteggiare numerose problematiche. La Saltalamacchia sarà preoccupata visto che prossimamente dovrà sostenere l'audizione in Conservatorio. Intanto Perini invece cercherà in ogni modo di trovare la persona che possa scagionare sua madre, ma ogni tentativo risulterà vano.

In tutto questo Sara si attiverà per dare una mano a Cate che risulterà sempre più nervosa, ma inavvertitamente finirà per provocare dei problemi ad Emiliano. Tra le altre cose, Suor Costanza farà il suo ritorno nel Convento degli Angeli.

Come si evince dal trailer, l'anziana religiosa sarà preoccupata perchè è stata rubata la pala dalla cappella.

La suora successivamente si incontrerà con Umberto, un amico del passato.

Anticipazioni diciottesimo episodio: Azzurra scopre un segreto riguardante Sara

Secondo le anticipazioni televisive del diciottesimo episodio dal titolo "La forma dell'amore", Elia vedrà la sua nuova famiglia e ormai pare destinato a non fare più ritorno in Convento.

Intanto Suor Teresa si attiverà per mettere in scena lo spettacolo riguardante "l'infanzia di Gesù" e sceglierà che si terrà in concomitanza con la recita finale del coro. La madre superiora deciderà di chiamare in causa per l'occasione pure Sara, Emiliano, Corinna e Marco. Questa cosa determinerà tutta una serie di gelosie.

Nel trailer si vede Sara baciare Marco per fare ingelosire Emiliano. Quest'ultimo non sarà indifferente e a sua volta bacerà Corinna.

Nel frattempo Cate grazie al coro dei bambini potrebbe essere valutata per il Conservatorio. In tutto questo Ludovica apprenderà una notizia sconvolgente riguardante sua madre, che la porterà ad assumere una decisione dolorosa. Infine Azzurra verrà a conoscenza di un mistero che ha a che fare con Sara e mediterà se sia corretto farlo sapere a tutti.