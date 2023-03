Con un video apparso sui canali Instagram ufficiali della coppia, Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato l'arrivo del loro primo figlio.

Diletta Leotta e Loris Karius annunciano di aspettare un bambino

La coppia, attualmente in vacanza a Dubai, ha mostrato un video di un lungo e tenero abbraccio con Diletta visibilmente commossa per la felicità.

Poche ore dopo ecco che arriva anche la prima immagine ufficiale: su una spiaggia di Dubai, con i grattacieli sullo sfondo, Diletta Leotta mostra tutta la sua dirompente bellezza con un costume rosso fuoco da cui è ben visibile il pancino in crescita.

Chi è Diletta Leotta

Diletta Leotta, all'anagrafe Giulia Diletta Leotta, è una delle più conosciute ed apprezzate giornaliste sportive italiane. La sua gavetta inizia fin da giovanissima quando all'età di 17 anni debutta in una trasmissione calcistica per la rete Antenna Sicilia. Dopo diverse esperienze sulla Tv locale, nel 2011 passa a Mediaset ma è nel 2016, conducendo insieme ad Ilaria d'Amico, gli speciali di Sky dedicati agli Europei di calcio che inizia a farsi conoscere al grande pubblico. Nel 2018 passa alla piattaforma DZN dove conduce Diletta gol e dal 2019 gli spin-off Diletta Gol Stories, Diletta Gol in campo e Linea Diletta.

Diletta Leotta, amori passati e l'incontro con Loris Karius

Presente spesso sulle cronache rosa, Diletta Leotta vanta numerose storie "chiacchierate". Dall'amore con Daniele Scardina, alias il pugile King Toretto alla bellissima storia con Can Yaman, attore turco che ha recitato tra gli altri in "Che Dio ci aiuti 6" e "Viola come il mare".

Dopo un breve flirt con il modello italiano Giacomo Cavalli, nell'ottobre 2022 viene paparazzata col il portiere del Newcastle Loris Karius, famoso più per le sue papere in campo (come nella finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid) e per le sue conquiste fuori dal campo, piuttosto che per la sua bravura da calciatore.

Quello che sembrava un breve flirt si è invece rivelato qualcosa di più. La notizia della gravidanza è giunta inaspettata ma i due, dopo averla annunciata al mondo col tenero video postato, sembrano essere intenzionati ad urlare al mondo la loro felicità. La foto di Diletta in costume ne è la prova lampante, oltre alla sua straordinaria e dirompente fisicità che tutti ormai hanno imparato a conoscere, quello che emerge dall'immagine è una Diletta nuova, le curve del ventre addolcite e lo sguardo sognante la rendono sexy e angelica contemporaneamente.

Per ora nessun commento da parte degli ex storici come Can Yaman con cui forse era vicina alle nozze.