È nato giovedì 30 marzo Cesare Cerza, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

La coppia si è affidata a Instagram per comunicare la nascita del bambino. Aurora e Goffredo hanno scelto di pubblicare due scatti: un'immagine in bianco e nero con i pugni vicini di papà e figlio e un'altra foto in cui spicca una Polaroid, posata vicino al braccialetto di Goffredo che recita: "Papà di Cesare. 30/03/2023", che ritrae la famiglia riunita con Goffredo che bacia Aurora con in braccio il piccolo Cesare.

Non è mancata la condivisione degli scatti da parte di nonna Michelle, la quale ha affermato che, dopo la nascita delle sue figlie, questo è il giorno più bello della sua vita.

La gestazione

L'attesa è stata lunga, come la stessa Aurora ha ribadito scherzandoci su: "Sembra la gestazione di un elefante", non mancando di lanciare una frecciatina a chi ha anticipato la sua gravidanza in anteprima quando era ancora al secondo mese di gravidanza.

Le voci su una possibile gravidanza di Aurora erano state molte anche negli scorsi anni, sovrapponendosi a quelle della madre Michelle che in realtà non ha mai nascosto quanto le sarebbe piaciuto vivere una gravidanza "parallela" insieme alla figlia. E proprio questo susseguirsi di fake news ha dato lo spunto ad Aurora per annunciare la gravidanza in modo divertente e non banale, con l'ironia che la contraddistingue, ha pubblicato sul suo profilo Istagram un video, sfruttando a suo favore questo susseguirsi di notizie false per annunciare che, sì, questa volta era incinta davvero.

In tutti questi mesi Aurora Ramazzotti ha condiviso con i follower gioie e dolori dell'attesa, dal corpo che cambia alla consapevolezza che non tutto è sempre "rose e fiori".

"Ci sono quelle che adorano essere incinte, come mia madre, e altre, come me, che fanno più fatica", aveva dichiarato in una recente intervista.

Aurora Ramazzotti e il peso di essere figlia d'arte

Protetta all'esposizione social da parte dei genitori fino a quando non ha compiuto la maggiore età, Aurora Ramazzotti non ha mai nascosto le difficoltà di nascere da due genitori così importanti. Da una parte il continuo e pressante confronto da parte dei media con la madre Michelle Hunziker, che anche oggi a 46 anni mostra un fisico invidiabile, dall'altra la passione smisurata per la musica ereditata dal padre, con il sogno di seguirne le orme. Sogno che però è rimasto nel cassetto, anche su consiglio dello stesso Eros che ammette "Se avesse iniziato la sua carriera facendo la cantante, con un padre come me, avrebbe avuto problemi".