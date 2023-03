Scoppia il caos in piena notte subito dopo l'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip 7 in onda giovedì 9 marzo su Canale 5.

Al centro dell'attenzione è finito il giovane Daniele Dal Moro che, protagonista già in uno scontro in diretta con Oriana, ha perso le staffe con la concorrente spagnola.

L'ex tronista di Uomini e donne è apparso a dir poco furioso, al punto che si teme possa essere squalificato dal gioco, così come è successo ieri sera ad Edoardo Donnamaria.

Oriana e Daniele ai ferri corti: urla e parolacce in piena notte al GF Vip

Nel dettaglio, subito dopo l'ultima puntata serale del GF Vip, Daniele ha avuto modo di sfogarsi con Milena Miconi su quanto era successo in diretta con Oriana.

I modi di dire del concorrente non sono stati per niente teneri nei confronti della concorrente spagnola, al punto da lasciarsi andare anche ad un bel po' di parolacce che, dallo scorso lunedì, sono vietate nella casa di Cinecittà.

Alfonso Signorini, infatti, ha più volte messo al corrente i concorrenti in merito alla nuova linea editoriale che il reality show dovrà seguire, fortemente voluta dai dirigenti Mediaset che non avevano gradito la deriva trash e volgare che la trasmissione aveva preso nel corso delle ultime settimane di messa in onda su Canale 5.

Daniele a rischio squalifica dal Grande Fratello Vip: bufera nella notte

E proprio nel corso della puntata serale del 9 marzo, c'è stato il primo durissimo provvedimento del GF Vip nei confronti del giovane Edoardo Donnamaria.

Il concorrente è stato squalificato dal gioco per le sue frasi volgari e gli atteggiamenti fin troppo eccessivi nei confronti della fidanzata Antonella Fiordelisi. Un verdetto che ha spiazzato i telespettatori e anche i concorrenti stessi, molti dei quali in lacrime per questa scelta attuata dalla produzione.

Ebbene, adesso, a rischiare la squalifica nel corso della prossima puntata serale del GF Vip in programma lunedì 13 marzo potrebbe essere proprio l'ex tronista di Uomini e donne.

La regia del GF Vip interviene e censura lo sbrocco di Daniele Dal Moro

Sta di fatto che ieri notte, mentre si accendeva lo scontro tra Daniele e Oriana, la regia del reality show è subito intervenuta, censurando le scene sia in televisione che sul sito sito ufficiale del reality show.

Gli altri concorrenti sono apparsi preoccupati per le sorti di Daniele, in particolar modo Micol Incorvaia, la quale ha sottolineato come l'ex tronista avesse perso le staffe, lasciando andare ad urla e parolacce.

"Amore le urla, le parole. Guarda che lui ha detto proprio delle parolacce", ha sottolineato Micol confermando così che il concorrente avrebbe trasgredito le nuove regole che sono state "imposte" dalla produzione del Grande Fratello Vip per questo finale di stagione.