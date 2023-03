Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per le vicende legate al percorso della tronista Lavinia Mauro, la quale si ritroverà a dover affrontare un sonoro rifiuto da parte del suo corteggiatore Alessio Campoli.

Occhi puntati anche su Roberta che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa edizione, finirà per trovarsi ai ferri corti con la tronista Nicole, dopo una confessione in studio che lascerà spiazzati.

Lavinia viene rifiutata da Alessio Campoli: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Lavinia Mauro.

La tronista si ritroverà al centro dell'attenzione e delle dinamiche perché protagonista di un amaro rifiuto da parte del suo corteggiatore Alessio Campoli.

Quest'ultimo, infatti, contrariamente ad ogni aspettativa, deciderà di non presentarsi all'esterna che la tronista aveva organizzato per lui, lasciandola senza parole.

In studio non mancheranno i momenti di tensione tra i due: la tronista, infatti, non potrà nascondere il fatto di essere rimasta amareggiata e delusa dal suo comportamento, al punto da avere ulteriori dubbi sul fatto che non provi un interesse spiccato nei suoi confronti.

Gemma spiazzata da Silvio: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne di questa stagione, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Gemma, dato che la dama torinese porterà avanti la sua frequentazione con il cavaliere Silvio, ma si ritroverà a dover affrontare una questione abbastanza imbarazzante.

Gemma, infatti, confesserà di essere rimasta spiazzata dalle richieste esplicite di Silvio che, a quanto pare, si sarebbe lasciato andare un po' troppo, al punto da imbarazzare la dama torinese.

Novità in arrivo anche per Roberta: la dama si ritroverà protagonista di una lite in studio con la tronista Nicole, dopo aver confessato di aver messo gli occhi addosso ad uno dei suoi pretendenti.

Roberta spiazza e litiga con Nicole: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Trattasi di Andrea, uno dei corteggiatori che in queste settimane è arrivato in studio per cercare di conquistare il cuore della giovane tronista.

Ebbene, Roberta ha subito notato il giovane pretendente di Nicole e, a quel punto, in studio gli ha chiesto di poter ballare insieme, scatenando l'ira della tronista.

Sta di fatto che, dopo la confessione di Roberta, a prendere in mano le redini della situazione è stato proprio Andrea, il quale ha scelto di non ballare con la dama del trono over e quindi evitare di mettere in crisi la sua neonata frequentazione con la tronista.