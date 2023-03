Al termine della 40^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda giovedì 9 marzo, c'è stata una discussione piuttosto accesa tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: secondo lui, la coinquilina non riesce ad apprezzare i piccoli gesti. Durante la lite l'imprenditore ha ribadito di non tollerare più alcuni atteggiamenti della concorrente venezuelana, al punto da non volerle più parlare.

La lite post-puntata tra Daniele e Oriana

In puntata, Oriana e Daniele hanno litigato: lei ha ribadito di non sentirsi apprezzata, mentre lui ha sostenuto di aver fatto anche troppo per quello che è il suo modo di fare.

Al termine della puntata l'imprenditore veneto si è sfogato con Milena e Giaele sostenendo di non tollerare molti atteggiamenti di Oriana e di non voler cedere ai capricci della coinquilina.

Nel momento dello sfogo di Dal Moro, Oriana è passata dalla cucina e ha replicato. A quel punto Daniele ha perso le staffe con la coinquilina, spiegando di aver capito il valore che Oriana dà al loro rapporto. Inoltre ha ribadito di non volere più avere discussioni e di non volerla più ascoltare. Come un fiume in piena il 32enne ha invitato Marzoli a giocare con le altre persone, ma non con lui. L'imprenditore ha proseguito criticando l'atteggiamento della bella venezuelana: "Ciao te lo dico io. Ma chi vuole una come te che a 30 anni si comporta come te?

Nessuno guarda".

La regia riprende i due concorrenti e censura la discussione

In seguito alle critiche ricevute dal coinquilino, Oriana Marzoli ha replicato duramente sostenendo che Daniele voglia farla passare per la persona che non è: "Tu mi vuoi far passare per una brutta persona, quando non lo sono". Il confronto tra i due coinquilini ha iniziato ad assumere toni sempre più accesi, al punto che la regia ha messo la musica a tutto volume.

Dopo aver ripreso entrambi, la regia ha preferito censurare la discussione a causa dei modi e dei toni bruschi.

La stessa Micol Incorvaia che era in giardino ha sentito le urla provenire dalla cucina. Inoltre si è detta preoccupata per avere sentito Daniele Dal Moro pronunciare una serie di parolacce.

Il commento di alcuni utenti del web

Su Twitter, la discussione tra Daniele e Oriana non è passata inosservata. Un utente ha sostenuto che c'è una disparità di trattamento tra l'imprenditore veneto e Edoardo: "Quando Donnamaria si è messo ad urlare non siete corsi a cambiare inquadratura. Con Daniele è la quarta volta che correte ai ripari". Un altro telespettatore del Reality Show ha sostenuto che tra i concorrenti vengono utilizzati spesso due mesi e due misure. Tra i vari commenti, c'è chi ha criticato Dal Moro per avere sminuito per l'ennesima volta Oriana Marzoli.