Le anticipazioni di Terra Amara si concentrano sulla figura di Azize. La nonnina di Demir sarà protagonista di un incidente che verrà provocato in maniera del tutto involontaria da Yilmaz. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, dopo essere sfuggita al controllo della domestica Fadik durante una nottata piovosa, la nonnina deciderà di fare una passeggiata. Akkaya, di ritorno da una visita in ospedale al padrino Fekeli ancora in coma dopo l'infarto, investirà per errore Azize, che poi porterà in ospedale salvandole la vita.

Fadik non controlla la nonnina di Demir

Nelle prossime puntate di Terra amara, che verranno trasmesse su Canale 5, Azize sarà vittima di un incidente, ma per fortuna ne uscirà quasi indenne. Seguendo la storyline della soap turca, la nonnina Azize si sveglierà nel bel mezzo della notte perché Fadik russerà tanto forte da infastidirla. A questo punto deciderà di fare una passeggiata notturna, portandosi dietro un ombrello e un soprabito visto che fuori pioverà a dirotto.

Nel frattempo per strada ci sarà Yilmaz con la sua auto, che starà rientrando a casa dopo aver fatto visita in ospedale al Fekeli che è stato colto da infarto. La visuale verrà resa difficile dalla forte pioggia, così Yilmaz non riuscirà a frenare in tempo e investirà la povera nonnina, che cadrà a terra priva di sensi e sanguinante.

Akkaya si fermerà subito e porterà la nonnina in ospedale, e le donerà perfino il sangue in quanto compatibile: un'azione che di fatto le salverà la vita.

Gli Yaman scoprono che Yilmaz ha investito Azize

L'evento preoccuperà non poco Demir e Hunkar, che immediatamente decideranno di licenziare Fadik, ma per evitare che la domestica rimanga senza un lavoro la sposteranno ai lavori di cucina.

Per questa ragione la famiglia Yaman sceglierà di assumere un'infermiera specializzata per occuparsi al meglio della nonnina sotto ogni aspetto. Sia Demir che Hunkar saranno particolarmente infastiditi dal fatto che proprio Yilmaz abbia provocato il pericoloso incidente che ha messo a rischio la vita della povera nonnina, affetta ormai da tempo da una grave forma di demenza senile.

Successivamente, però, gli Yaman scopriranno che il loro nemico ha donato il sangue e si tranquillizzeranno un po' nei suoi confronti, ma sarà ben chiaro che tra Demir e Yilmaz le incomprensioni e le lotte saranno ben distanti dal risolversi. Per capire come si evolverà la situazione tra i due protagonisti maschili della serie non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.