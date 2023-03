Al termine della 38esima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda giovedì 2 marzo, c'è stata una discussione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Quest'ultimo ha espresso la volontà di interrompere la frequentazione, in quanto è convinto che non sia la donna adatta a lui. La lite si è accesa quando Oriana ha chiesto a Daniele se l'avesse nominata.

I motivi della discussione

La puntata del 2 marzo per Daniele Dal Moro non è stata affatto semplice visto che è stato protagonista di un nuovo scontro con la sua ex Martina Nasoni.

Nel post-puntata Oriana Marzoli ha domandato a Daniele se l'avesse nominata dopo lo screzio avuto il giorno precedente.

L'insinuazione di Marzoli ha provocato una dura reazione nell'imprenditore veneto, al punto da esprimere la volontà di interrompere la frequentazione: "Con te esce il peggio di me. Posso stare tranquillo? Vieni a chiedermi se ti ho nominato, vuol dire che quattro mesi con te li ho sprecati".

Oriana ha chiesto al coinquilino di utilizzare toni più pacati. Inoltre ha aggiunto che, quando voleva dargli il suo conforto, lui l'ha allontanata.

In un secondo momento i due si sono confidati con Luca Onestini. L'imprenditore veneto su tutte le furie ha chiesto se fosse comprensibile la domanda di Oriana: "Ti sembra normale che, con tutto quello che ho passato, venga a chiedermi se l'ho nominata?". Il consiglio di Onestini è stato quello di riprendere la discussione in un secondo momento, in modo che entrambi siano più sereni e tranquilli.

È scontro tra Daniele e la sua ex

Daniele è arrivato al post-puntata furioso anche per uno scontro avuto in puntata con Martina Nasoni. Dal Moro si è risentito per una chiacchierata tra Oriana e Martina in cui le due gieffine parlavano di lui.

La sua ex ha spiegato che la conversazione avuta con Oriana non è stata fatta con cattiveria.

Dal canto suo, l'imprenditore ha ribadito di non voler parlare con una donna che, a suo avviso, ha cercato di strumentalizzarlo. Da qui lo scontro tra i due ex che sono tornati ad accusarsi a vicenda per alcuni episodi accaduti all'esterno del programma e non rivelati.

Chi sono i concorrenti finiti al televoto?

Oriana Marzoli, spinta dalla paura di abbandonare il Reality Show a un passo dalla fine, è arrivata a chiedere a Daniele se l'avesse nominata.

In realtà, i "vipponi" non sanno che il televoto della 39esima puntata del Grande Fratello Vip 7 decreterà il primo finalista. I concorrenti finiti al "giudizio del pubblico" sono Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli e Davide Donadei.