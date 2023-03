Giovedì 2 marzo è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Durante la diretta, Sonia Bruganelli ha più volte bacchettato Micol Incorvaia, accusandola di essere poco presente in casa e spesso molto costruita. Durante la notte, la sorella di Clizia ha rimurginato su quanto accaduto in puntata: Micol ha espresso la volontà di voler lasciare il gioco.

Micol e la crisi post diretta del Grande Fratello

Dopo la diretta, Micol si è appartata con Tavassi e Donnamaria e ha spiegato di voler lasciare il gioco del Grande Fratello Vip, a seguito delle ultime vicende che sono successe in casa.

Incorvaia ha esordito dicendo di essere provata dalle ultime settimane e da quanto successo in puntata, oltre al fatto di essere ormai stanca mentalmente degli oltre 5 mesi di reclusione all'interno della casa. Micol è andata avanti nel suo sfogo dicendo che lei ci rimane male per questi atteggiamenti e che non si reputa un personaggio marginale, come ha detto Sonia, durante la diretta. Infine, la sorella di Clizia ha sbottato dicendo: “Io domani faccio l’appello al pubblico, perchè ci sono state troppe cose brutte su di me. Io sono al televoto, chiedo al pubblico di farmi uscire e mi metto in panchina fino all’esito del verdetto. Dopodiché magari lunedì esco e me ne vado”.

Micol ha sbottato anche con il suo ex Donnamaria, accusando il padre di aver detto solo cattiverie.

La ragazza ha detto che dal padre di Edoardo si aspettava delle cose carine, dato la vicinanza che lei gli dimostra da sempre. Mentre, invece, ha detto che tutte le persone intorno a lui dicono cavolate e che, queste insinuazioni, unitamente a quanto detto da Sonia e alla roba del Van, l’hanno mandata ulteriormente in crisi.

Sonia Bruganelli contro Tavassi

La rabbia di Micol è scaturita dalla reazione che Sonia Bruganelli ha avuto nei confronti di Tavassi. Dopo aver mostrato delle clip in cui Edoardo parlava male di Oriana, accusandola di essere falsa a dar manforte ad Antonella, Sonia ha accusato Tavassi di essere subdolo, manipolatore e capace solo di vivere di reality e non guardare in faccia a nessuno.

Immediatamente Micol ha cercato di difendere il suo fidanzato ma Sonia l'ha immediatamente zittita, dicendole di non voler parlare con lei, in quanto è un personaggio marginale.

Ascolti tv 2 marzo 2023

La nuova puntata del Grande Fratello Vip, ha tenuto incollati davanti al video 2.574.000 telespettatori, totalizzando uno share del 19.4%. A trionfare la sfida degli ascolti è stata la fiction di Rai 1 dal titolo "Che Dio Ci Aiuti", che ha invece intrattenuto 4.203.000 telespettatori ottenendo uno share pari al 21.5%. La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 6 marzo.