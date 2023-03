Martedì 5 marzo, alcuni "vipponi" del Grande Fratello Vip 7 si sono trovati in cortiletto a commentare alcune dinamiche della 39^ puntata. A un certo punto Edoardo Donnamaria ha espresso una critica nei confronti degli autori: secondo lui, la regia avrebbe fatto finta di nulla sul confessionale di Daniele Dal Moro in cui ha sminuito il rapporto con Oriana Marzoli.

Le riflessione di Donnamaria

Nella tarda serata di ieri, 7 marzo, Luca Onestini, Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà si sono ritrovati in cortiletto a parlare di quanto andato in onda nella puntata di lunedì.

A un certo punto il giovane volto di Forum ha affermato: "Comunque quella cosa non è andata in onda...cioè, è grave". Poi ha sostenuto che la conversazione è stata spostata su un altro argomento per evitare commenti: "È andata in fagiolata perché hanno fatto quella cosa carina, ma non è normale".

Nel momento in cui gli altri concorrenti stavano esprimendo la loro opinione, la regia ha preferito censurare il discorso.

Perché la regia ha censurato Donnamaria?

La criticata velata di Edoardo Donnamaria nei confronti degli autori riguarda il confessionale di Daniele Dal Moro.

Per chi non avesse seguito la diretta h24 del Reality Show di Canale 5, nei giorni scorsi Oriana si è ritrovata a origliare un confessionale del fidanzato dove ha sentito l'imprenditore sminuire il loro rapporto. Ovviamente, la concorrente venezuelana era andata su tutte le furie ma in un secondo momento aveva ricevuto delle rassicurazioni.

Dal Moro aveva spiegato di aver detto determinate frasi, ma Oriana avrebbe frainteso il contesto.

La censura da parte degli autori nei confronti di Donnamaria, potrebbe essere scattata per evitare che in puntata venga nuovamente fuori quel discorso. I concorrenti non dovrebbero ascoltare i confessionali degli altri compagni d'avventura.

Oriana e Daniele ai ferri corti

Nel frattempo, la situazione tra Daniele e Oriana sembra essere precipatata. La concorrente venezuelana nella giornata di mercoledì 8 marzo ha avuto un confronto con il coinquilino, in cui ha ammesso di non riuscire più a tollerare determinati atteggiamenti. Inoltre ha ribadito che al suo fianco vuole una persona che le dedichi attenzioni e la faccia sentire desiderata: Marzoli non si accontenta di trascorrere 30 minuti su 24 ore con il proprio partner. Dal canto suo, Dal Moro ha spiegato che i suoi comportamenti sono dettati da quello che si sente di fare. Inoltre ha insinuato che la coinquilina stia cercando un pretesto solo per discutere, visto che avendo raggiunto la finale per prima non avrà più clip in puntata. Quella che poteva sembrare una chiacchierata amichevole tra i due coinquilini, è sfociata nell'ennesima discussione.