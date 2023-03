Quali sono le novità della programmazione Mediaset del prossimo marzo 2023? Il cambio palinsesto riguarderà la fascia del prime time, dove giungerà al termine l'appuntamento con Buongiorno mamma 2.

La serie tv con protagonista Raoul Bova chiuderà i battenti per questa ennesima stagione di grande successo che sta appassionando sempre più il pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Novità anche per quanto riguarda la programmazione di Terra Amara, la soap opera turca che si appresta ad andare in onda ben sette giorni su sette in daytime.

Chiude Buongiorno mamma 2: cambio programmazione Mediaset marzo 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo marzo 2023, prevede la chiusura di Buongiorno mamma 2.

La serie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta saluterà il suo affezionatissimo pubblico composto da oltre 3,3 milioni di spettatori, con la messa in onda dell'ultima puntata di questa stagione, prevista il 17 marzo su Canale 5.

In questo modo calerà il sipario sulla serie, in attesa poi di scoprire se ci sarà spazio per una terza stagione: i presupposti, però, complici gli ascolti molto positivi che la serie sta registrando in prime time, sembrano esserci tutti.

Al momento, infatti, l'appuntamento con Buongiorno mamma 2 ha superato in termini di ascolti anche il dato medio di Viola come il mare, la serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi, che questo autunno ha registrato un dato complessivo di 2,8 milioni di fedelissimi.

Amici 22 chiude i battenti nel daytime domenicale: cambio programmazione Mediaset marzo

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset del mese di marzo poterà a delle novità legate anche alla fascia della domenica pomeriggio di Canale 5.

I cambiamenti inizieranno dopo il 12 marzo, giorno in cui è prevista la messa in onda dell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 2023 su Canale 5.

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, a partire dalla settimana successiva, chiuderà i battenti nello slot della domenica pomeriggio, per debuttare in prima serata.

Sabato 18 marzo è la data scelta per la prima puntata del serale di questa ventiduesima edizione, che dovrà vedersela contro il debutto de Il Cantante mascherato

Terra amara anche di domenica pomeriggio: cambio programmazione Mediaset marzo

Ebbene, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, la nuova domenica pomeriggio di Canale 5 punterà sulle soap per cercare di mantenere il successo di ascolti registrato da Maria De Filippi e dal suo talent show nel corso di questi Mesi (la media del pomeridiano di Amici 22 supera la soglia del 22% ed ha ampiamente battuto la concorrenza).

Dal 19 marzo in poi, la programmazione della rete ammiraglia Mediaset prevede la messa in onda di nuovi episodi di Beautiful e Terra amara.

La soap opera turca andrà in onda in versione "extra-large", con puntate speciali della durata di un'ora e mezza che assicureranno così un buon traino all'appuntamento con Verissimo.