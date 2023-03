Venerdì 3 marzo al Grande Fratello Vip 7 è accaduto qualcosa che non è passato inosservato ai telespettatori: Oriana Marzoli ha origliato un confessionale di Daniele Dal Moro e ha avrebbe sentito che l'imprenditore sta con lei per compassione. Una volta uscito dal confessionale, Daniele ha trovato la bella venezuelana ad attenderlo. In seguito ad un lungo chiarimento è emerso che Oriana avrebbe frainteso il discorso.

Che cos'è accaduto?

Dopo la 38^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Oriana e Daniele sono apparsi distanti: l'imprenditore non ha gradito una domanda "innocente" sulle nomination da parte di Marzoli.

A peggiore la situazione è stato un confessionale di Dal Moro: Oriana ha deciso di origliare per l'ennesima volta, ma ha sentito delle cose che una donna non vorrebbe mai sentire.

Nel dettaglio, la 30enne sudamericana ha raccontato a Luca Onestini di aver sentito Daniele sminuire la loro frequentazione con un autore: "Ha detto che in realtà non vuole stare con me, solo che se mi lascia passa come un figlio di". Davanti all'incredulità del concorrente emiliano, Marzoli ha proseguito il racconto: "Ha detto: se la lascio si mette a piangere". Inoltre Dal Moro avrebbe anche parlato di un'ipotetica vittoria del Reality Show di Marzoli: "Questo Grande Fratello lo vince una come Oriana, pensi che sono stupido?".

ma questa cosa è gravissima ma stiamo scherzando #gfvip pic.twitter.com/82Ujjw0l9S — soraya. (@sixofcrovz) March 3, 2023

Scoppia la lite tra Daniele e Oriana

Daniele all'uscita dal confessionale ha trovato Oriana su tutte le furie. La diretta interessata ha chiesto spiegazioni: la discussione tra i due coinquilini è stata censurata dalla regia.

Tuttavia, è sembrato di capire che la concorrente venezuelana abbia frainteso le parole di Dal Moro. In particolare, Oriana ha spiegato al suo amico Onestini che l'imprenditore ha detto determinate parole ma in un contesto diverso.

Lo stesso Dal Moro ha rassicurato Marzoli sul fatto che sia veramente legato a lei e ogni discussione lo mette a disagio, perché vorrebbe evitare di litigare con lei.

La situazione tra i due "vipponi" sembrerebbe essere rientrata, ma Onestini ha rimproverato la coinquilina invitandola a smetterla di origliare i confessionali del fidanzato.

Il commento di alcuni utenti del web

Sui social, quanto accaduto fra Daniele e Oriana non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, un utente ha chiosato: "Il fatto che la regia abbia censurato ogni parola di Oriana, è perché ha sentito bene". Un altro utente ha affermato: "Lui ha spiegato che il contesto non era quello e che parlava al condizionale in un discorso più ampio, ma la sua reazione è leggittima". Un fan del programma è convinto che Daniele abbia raccontato una verità diversa a Oriana solamente per farla calmare.

Probabilmente l'accaduto verrà discusso nella puntata di lunedì 6 marzo.