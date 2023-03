Edoardo Donnamaria è stato protagonista di uno scivolone nei confronti di Oriana Marzoli. Durante la festa organizzata dagli autori del Grande Fratello Vip 7, il gruppo dei "Spartani" si è ritrovato in veranda a parlare. A un certo punto Donnamaria ha detto alla concorrente venezuelana che sicuramente il suo coinquilino si sarà innamorato di lei. Inoltre Donnamaria ha fatto delle allusioni a sfondo sessuale.

La frase sgradevole di Donnamaria

Dopo aver ballato e cantato, Micol, Tavassi, Ivana, Oriana, Luca Onestini e Edoardo Donnamaria si sono ritrovati in veranda a parlare.

A un certo punto il giovane volto di Forum si è rivolto a Oriana e ha tirato in ballo un amico con cui vive lontano dai riflettori: "Il mio coinquilino sarà innamorato folle di te, lo so. Sudamericana, piccolina. Il mio coinquilino ti fa passare un'oretta divertente".

In un primo momento Marzoli è apparsa perplessa. Poi ha precisato di essere interessata solamente a Daniele Dal Moro, anche se il loro rapporto vive di alti e bassi. Donnamaria spiazzato ha riferito di non aver pensato alla presenza di Daniele, poiché non riesce a considerare i due coinquilini come una vera coppia.

Alla frase sgradevole di Edoardo, Luca Onestini ha replicato: "Ti sembrano commenti da fare?". Micol invece ha spezzato una lancia a favore del suo amico Edoardo e ha precisato che il coinquilino di Donnamaria non è sicuramente il tipo di uomo ideale di Oriana.

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente, la frase pronunciata da Edoardo Donnamaria non è passata inosservata utenti del web. Su Twitter, un telespettatore ha commentato: "Il gelo del gruppo nel momento in cui Donnamaria pronunciata l'ennesima frase fuori luogo". Un altro utente ha chiosato: "Brava Oriana, non avrei mai pensato di essere dalla tua parte".

Un altro telespettatore del Reality Show ha aggiunto: "Onestini sempre sul pezzo che rimprovera Donnamaria per le frasi infelici su Oriana". Infine c'è chi ha criticato Micol Incorvaia: "Lei regge sempre il gioco a Edoardo".

Nel frattempo a finire al centro delle polemiche è un altro brutto gesto di Donnamaria nei confronti di Oriana: alcuni concorrenti stavano andando in camera da Daniele per fargli uno scherzo.

Poco prima di entrare in camera, Edoardo si è avvicinato in modo provocante a Oriana. Su Twitter anche questo episodio non è passato inosservato e sta attirando numerose critiche: "Il problema era la panna sulla faccia di Antonella spalmata da Antonino". Secondo un telespettatore, Donnamaria avrebbe cercato spesso Antonella di notte dopo ogni litigio, poiché non riesce a stare senza una donna al suo fianco. Tra i vari commenti, c'è anche chi ha sostenuto che Edoardo stava mostrando a Oriana come fare un balletto sexy.