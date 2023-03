Continua la messa in onda di Terra Amara su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate svelano che Demir e Umit diventeranno amanti proprio quando Zuleyha inizierà a vedere suo marito con occhi diversi, finendo per innamorarsi di lui. Nel frattempo Behice sta per essere scoperta e braccata dalla polizia, dopo che Altun scoprirà le sue malefatte, tra le quali quella di aver tolto la vita alla povera Hunkar.

Intanto Gaffur farà un'amara e inaspettata confessione a Demir, che non saprà come aiutarlo, vista la gravità di quanto successo.

Terra amara nuove anticipazioni: Behice pronta a fuggire

Non manca molto prima che le angherie di Behice vengano scoperte. Non solo ha ucciso Hunkar, ma anche i suoi precedenti mariti. La donna non saprà cosa fare per scampare alla prigione e così interverrà sua nipote Mujgan, che comprerà un biglietto del treno per Istanbul così da poter partire il prima possibile. Pressata dalle richieste della zia, dovrà anche accettare di inviarle regolarmente dei soldi perché possa vivere dignitosamente senza lavorare.

Nel frattempo, Fekeli avrà un incontro chiarificatore con Fikret che si sta comportando in modo ambiguo con Mujgan: se non la ama e non le promette di stare con lei per il resto della sua vita, dovrà andarsene per sempre.

Anticipazioni di Terra amara: la confessione di Gaffur

Nelle prossime puntate di Terra amara vedremo Züleyha incontrare il detective incaricato di indagare sul caso Hünkar, inconsapevole del fatto che Behice è pronta a fuggire lontano dalla città.

Le anticipazioni raccontano poi che una confessione scuoterà gli animi: messo alle strette da Saniye, Gaffur sarà costretto ad ammettere di aver ucciso Hatip ma di essere certo di non essere stato visto da nessuno.

Al calar della notte, Zuleyha sarà molto malinconica e triste per la distanza di Demir. In cuor suo sa che il marito sta nascondendo qualcosa ma non di certo al corrente del fatto che abbia un'amante, la bellissima e pericolosa Umit.

Terra amara, prossimi episodi: Demir scopre il delitto di Gaffur

Fikret dopo aver parlato con Fekeli avrà un improvviso ripensamento e, certo che Mujgan stia pensando a un altro uomo, la rifiuterà.

Così la dottoressa Mujgan scoppierà in un pianto disperato.

Finalmente, verrà accertato che Behice è l'assassina di Hünkar e la notizia si diffonde in tutta Çukurova. Dopo la confessione di Gaffur, Saniye tradisce la promessa di mantenere il silenzio e rivela tutto a Demir.

Come svelano le anticipazioni, Demir si infurierà. Sa benissimo che Gaffur ha ucciso Hatip per vendicare Cengaver, ma cosa farà ora? Demir avrà un forte scontro con Gaffur ma, sapendo che ha una figlia, preferirà non consegnarlo alla polizia.