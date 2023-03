Luca Salatino è un ex concorrente del Grande Fratello Vip 7: il 30enne al momento di decidere se accettare o meno il prolungamento di contratto ha preferito tornare dalla fidanzata. In un'intervista rilasciata a Tvpertutti l'ex concorrente ha commentato il percorso di alcuni suoi ex compagni d'avventura. In merito a chi meriterebbe di vincere il gioco ha confidato che l'avrebbe meritato lui.

Il commento sul possibile vincitore

All'inizio del Reality Show Luca Salatino era uno dei possibili vincitori. Il suo percorso è stato caratterizzato da alti e bassi: nella maggior parte dei casi, l'ex tronista di Uomini e Donne si è fatto prendere dalla sconforto causato dalla nostalgia per la fidanzata.

A un mese dalla fine del Grande Fratello Vip 7 l'ex concorrente ha rivelato chi secondo lui potrebbe trionfare: "Chi potrebbe vincere il programma? Tavassi, una persona diretta che ci sa fare". Al tempo stesso Salatino ha aggiunto: "Chi lo meriterebbe? Lo meritavo io, ma ormai è andata così". A detta dell'ex gieffino Oriana Marzoli e Nikita Pelizon avranno sicuramente la possibilità di arrivare in finale, poiché entrambe stanno portando avanti un percorso pulito e coerente: la concorrente venezuelana è molto amata dai telespettatori, è allegra, sorridente e spigliata, mentre la modella triestina è già riuscita a superare moltissime nomination.

Ipotizzando una chiamata per l'Isola dei Famosi, Luca ha detto che non accetterebbe mai da solo ma solamente in coppia con Soraia.

La stoccata a Murgia e le parole sui 'Donnalisi'

Nell'intervista Salatino ha commentato il percorso di Nicole Murgia, ma ha ammesso di non avere una buona considerazione dell'ex coinquilina: "Per quello che ho vissuto io a primo impatto, diciamo che non mi è piaciuta molto". Tuttavia, Luca è convinto che per giudicare una persona in positivo o in negativo bisogna viverla più tempo.

Per quanto riguarda la relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, l'ex gieffino si è ricreduto: "Sembra più amore e odio, a volte quasi più odio". Per Luca non ci sarà alcuna possibilità di vedere i "Donnalisi" lontano dalla casa del Grande Fratello Vip 7.

I concorrenti con cui è rimasto in contatto

Durante l'intervista Luca Salatino ha citato solamente tre "vipponi" con cui è rimasto in buoni rapporti: Antonino Spinalbese, Patrizia Rossetti e Amaurys Perez.

Per quanto riguarda il primo nutre una grande stima, la seconda la sente vicina, mentre il pallanuotista è una persona molto sensibile.

Al contrario, Salatino non ha menzionato Charlie Gnocchi con il quale nella casa aveva un ottimo rapporto: stando ai rumor, i due ex coinquilini non si parlerebbero più.