L'8 marzo gli autori del Grande Fratello Vip 7 hanno organizzato una cena per le donne della casa. Dopo aver cenato le ragazze hanno giocato a "obbligo e verità" e, arrivato il turno di Antonella Fiordelisi, l'influencer ne ha approfittato per fare una "domanda scomoda" a Micol Incorvaia riguardante il periodo in cui ha frequentato Edoardo Donnamaria.

La domanda di Antonella a Micol

Dal momento che nella casa di Cinecittà è tornato il sereno, gli autori hanno organizzato una cena per le ragazze al fine festeggiare la festa della donna. Al termine della serata le concorrenti hanno deciso di fare il gioco "obbligo e verità".

Qualora una di loro non avesse risposto a una "domanda scomoda" avrebbe dovuto fare una penitenza.

Arrivato il turno di Micol, Antonella ne ha aprofittato per saperne di più sul periodo il cui la concorrente ha frequentato Donnamaria: "Quanti rapporti avete avuto tu e Edoardo?".

La giovane anziché glissare ha risposto: "Una decina". A quel punto Fiordelisi ha rivelato una presunta confidenza ricevuta dal fidanzato: "Poche, perché non era un fidanzamento". Inoltre ha detto di essere a conoscenza del fatto che i due non si piacessero molto dal punto di vista fisico. Infine ha aggiunto di sapere che tra Edoardo e Micol non sarebbe mai stata una cosa seria.

Le risposte delle altre concorrenti

Successivamente hanno risposto alle domande "scomode" anche le altre concorrenti del parterre femminile.

Micol ha chiesto a Nikita Pelizon cos'ha pensato quando ha visto il suo ex Matteo Diamante entrare in casa come ospite. La diretta interessata ha ammesso di essere rimasta spiazzata: "Questo è il mio percorso". In un secondo momento, però, ha compreso le buone intenzioni del suo ex.

Milena Miconi si è ritrovata a rispondere quale tra i ragazzi presenti nella casa trova più affascinante.

In principio, l'attrice ha detto "nessuno" ma poi ha confidato che, se deve proprio fare una scelta, direbbe Edoardo Donnamaria poiché ha un modo di ragionare che le piace. Giaele De Donà ha chiesto ad Antonella Fiordelisi a quale concorrente si sarebbe avvicinata se nel cast non ci fosse stato Donnamaria. L'influencer salernitana fisicamente ha detto di essere attratta da Antonino, Davide e Andrea.

Infine ha riferito che tra tutti Andrea è quello che la incuriosisce di più.

Giaele, avendo scelto "obbligo", ha dovuto baciare Luca Onestini a "tradimento". Non è escluso che durante la 40esima puntata del Grande Fratello Vip 7 Alfonso Signorini decida di rendere pubbliche alcune confidenze.