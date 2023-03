L'8 marzo, alcune persone si sono dirette all'esterno della casa del Grande Fratello Vip 7 e hanno detto che Edoardo Tavassi si è posizionato al secondo posto del televoto. A quel punto Antonella Fiordelisi ha criticato gli autori: l'influencer si è sentita illusa, poiché è stata chiamata in studio quando non era neanche tra i primi finalisti.

Il precedente

Prima di parlare dello sfogo di Antonella, è giusto fare un passo indietro. Durante la 39^ puntata, i telespettatori hanno dovuto decidere il primo finalista del programma tra Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Andrea Maestrelli, Davide Donadei, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

A un certo punto Alfonso Signorini ha chiamato Davide, Antonella e Oriana in studio. Dopo avergli fatto credere che uno di loro avrebbe abbandonato il gioco definitivamente, ha lasciato intendere che fosse Oriana.

Subito dopo però ha invitato la concorrente venezuela a guardare il led alle sue spalle, dove c'era scritto che era la prima finalista.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

Nella giornata di ieri, una persona si è diretta all'esterno della casa di Cinecittà e ha urlato: "Tavassi eri il secondo". L'esito del televoto non è passato inosservato ad Antonella Fiordelisi che è apparsa visibilmente delusa. La concorrente ha chiesto a Oriana perché l'avessero fatta andare in studio, quando non era arrivata menzionata tra i primi finalisti.

A tal proposito ha rivolto una critica all'operato degli autori: "Non ha senso che ogni volta mi usano così per lo studio e mi illudono". Secondo lei, sarebbe stato più giusto chiamare Edoardo Tavassi in studio visto che lui si è posizionato al secondo posto del televoto.

Da qualche settimana a questa parte, Antonella è convinta di non ricevere più il consenso del pubblico.

Oriana prima finalista, ma in casa non sono tutti contenti

Nel frattempo, il verdetto del televoto riguardante il primo finalista sta generando malumore tra alcuni concorrenti del Reality Show. Edoardo Donnamaria parlando con Oriana ha detto che non è bello sapere di essere il primo finalista, poiché si perde l'adrenalina. Inoltre ha fatto notare che il primo finalista del Grande Fratello Vip non ha mai vinto nella storia del programma.

In cortiletto, Marzoli si è sfogata con Luca Onestini: secondo lei, non è stata carina la riflessione di Donnamaria. La 30enne venezuelana ha spiegato che lei non era neanche al corrente che si trattasse di un televoto per la finale. A detta sua, è brutto quando un amico vuole sminuire un altro e cerca di metterlo in difficoltà. Per Luca Onestini invece, Oriana dovrebbe vivere gli ultimi giorni di permanenza in casa con più leggerezza.