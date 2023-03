Giovedì 16 marzo 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella scorsa puntata, di lunedì 13 marzo, era stato aperto un televoto per eleggere il secondo finalista del GFVip, tra Antonella, Nikita, Micol, Giaele, Luca, Milena e Daniele. A trionfare è stata Micol, contro le aspettative di tutto il pubblico sia in studio che da casa, suscitando anche una strana reazione da parte del padre di Antonella, Stefano Fiordelisi.

La reazione del padre di Antonella

Antonella, Micol e Nikita sono entrate nello studio del GFVip.

Alfonso ha letto poi il verdetto ed Antonella, non essendo la finalista, è stata la prima a rientrare in casa. Una volta rientrata nel loft di Cinecittà, Antonella ha comunicato ai concorrenti di non essere lei la seconda finalista. Subito dopo, il padre di Antonella, attraverso i suoi canali social, ha pubblicato dei messaggi abbastanza strani. Stefano Fiordelisi ha infatti scritto: “Ragazzi, non votiamo più. Lo chiedo per la salute di Antonella, non votiamo più per salvarla”. Il padre dell'influencer ha poi proseguito prendendosela con Orietta Berti, dicendo: “A giudizio della signora in studio, sarebbe educata una persona che prende le foto degli altri concorrenti e le sputazza. Poi vi racconterò tutto, perchè si sta solamente vendicando”.

Una volta scoperto di non essere la finalista, Antonella ha detto di voler uscire e ha chiesto al pubblico di mandarla a casa.

Orietta Berti contro Fiordelisi

Antonella Fiordelisi non è sempre piaciuta al pubblico del GFVip, sopratutto ad Orietta Berti, che è sempre andata contro la giovane influencer. Nella puntata di giovedì 16 marzo, Antonella è arrivata in studio per scoprire la seconda finalista e, Orietta non ha perso tempo per attaccarla.

La cantante ha spiegato di aver sempre nutrito stima per Edoardo Donnamaria e che Antonella l’ha sempre trattato come uno zimbello. Berti ha poi aggiunto: “Io ho ammirato sempre le persone educate, che si guadagnano da vivere con il sorriso. Io ho cominciato a 18 anni, a 19 anni ho girato il mondo con mio marito senza neanche saper parlare inglese.

E adesso invece alla soglia degli 80 anni sono qui e lavoro tantissimo. Te lo dico per l’ultima volta, guadagnati la pagnotta con sorriso e rispetto”. La vippona non ha commentato, ha solo detto di non essere d’accordo col pensiero dell’opinionista e di non ritenersi maleducata.