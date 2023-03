Nel corso della 43^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi è stata eliminata. L'influencer salernitana una volta essere tornata in possesso del suo smartphone ha messo like ad alcuni commenti dei fan in cui si parla male di Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Ma non solo, a finire nel mirino dell'ex gieffina ci sono anche alcuni commenti denigratori nei confronti di Orietta Berti.

Il gesto dell'ex concorrente

All'interno della casa di Cinecittà, Antonella è stata spesso protagonista di litigi con Oriana, Micol e Giaele.

In queste ore, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 è finita al centro delle polemiche per un gesto che non è passato inosservato ai telespetattori del Reality Show. Scendendo nel dettaglio, Antonella Fiordelisi su Twitter ha messo like ad alcuni commenti in cui i suoi fan spendevano giudizi pungenti nei confronti di Micol, Giaele e Oriana.

In uno dei commenti si legge che Micol sia poco propensa alla propria igiene personale insieme alle sue amiche Giaele e Oriana. In un altro commento a finire nel mirino del fan di Fiordelisi, c'è stata Orietta Berti. Ma non è tutto, perché sembrerebbe che Antonella abbia definito le tre sue acerrime "nemiche" in una chat di Instagram delle persone frustrate e perfide.

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente, i like di Antonella Fiordelisi ai commenti contro Micol, Giaele e Oriana non sono passati inosservati.

Su Twitter, alcuni utenti hanno accusato l'ex gieffina di aver esagerato. Un utente ha riferito che quella ossessionata è proprio Antonella. Un altro telespettatore del reality show ha sostenuto che Fiordelisi con quell'atteggiamento sta mettendo in difficoltà Edoardo Donnamaria, visto che è amico di Micol.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha ritenuto giusto l'astio di Antonella Fiordelisi visto che all'interno della casa di Cinecittà le tre "vippone" non si sono risparmiate su di lei.

Le prime parole di Antonella Fiordelisi sui social

Nel frattempo, Antonella Fiordelisi ha postato anche il suo primo messaggio per i fan dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip 7: "Spero che la vostra Doc vi abbia fatto divertire ed emozionare.

Ho le fan più pazze di me, quanto vi amo". L'influencer immediatamente dopo l'uscita dalla casa di Cinecittà ha avuto la possibilità di riabbracciare il fidanzato Edoardo Donnamaria: il giovane volto di Forum ha atteso Antonella fuori dagli studi dove viene condotto il reality show. La coppia successivamente ha trascorso la notte insieme e ha postato alcune stories su Instagram. La stessa Fiordelisi ha confidato ai follower di avere il cuore a mille e ha aggiunto: "Sono tornata, anzi...siamo tornati".