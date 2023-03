Le puntate di Terra Amara che verranno trasmesse a breve su Canale 5 mostreranno l'ostinazione di Mujgan nel voler dimostrare che il marito e Zuleyha hanno degli incontri clandestini. Come dimostrano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, dopo aver seguito di nascosto Yilmaz, la dottoressa assisterà di nascosto all'incontro con Altun munita di una cinepresa e vedrà che a un certo punto della conversazione i due ex si abbracceranno. Senza conoscere i motivi dell'abbraccio, Mujgan si convincerà ancora di più che i due abbiano una relazione extraconiugale, per cui deciderà di inviare il video fatto in segreto anche a Demir, incurante dei possibili risvolti.

L'incontro segreto tra Yilmaz e Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Mujgan. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Demir, convocato al commissariato da Julide, scoprirà che è stato denunciato da un anonimo per l'omicidio di Ercument, commesso in realtà da Yilmaz per vendicare la reputazione di Gulten, vittima di violenza da parte dell'uomo. Sul momento Yaman non farà il nome del suo nemico al pubblico ministero, ma in una conversazione successiva dichiarerà alla madre che se si trovasse alle strette non esiterebbe a confessare come sono andate le cose.

Ad ascoltare di nascosto la conversazione sarà Zuleyha, la quale capirà che Yilmaz è potenzialmente in pericolo, per cui gli chiederà di vedersi quanto prima.

Akkaya darà appuntamento alla sua ex fidanzata in una vecchia dimora disabitata degli Yaman per poterle spiegare il motivo per cui ha ucciso il cugino di Demir. Yilmaz, però, non sarà abbastanza attento nei suoi spostamenti, tanto che Mujgan lo seguirà e registrerà l'incontro con Zuleyha spiandoli da lontano. La dottoressa vedrà Zuleyha e Yilmaz abbracciarsi e non saprà che lo faranno solo perché la vicenda ricorderà loro l'omicidio commesso da Yilmaz per impedire che Naci violentasse Altun, per cui sarà certa che il marito e la sua rivale abbiano una relazione.

Mujgan fuori controllo

Su tutte le furie e incapace di riflettere alle conseguenze nefaste che potrebbero avere le sue azioni, Mujgan deciderà di mandare in forma anonima il video dell'incontro a Demir presso la sua fabbrica. Inizialmente Demir non potrà vedere il video perché il proiettore è guasto, ma quanto tempo passerà prima che la miccia accesa da Mujgan faccia esplodere la bomba Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.