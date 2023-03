Lunedì, 27 marzo 2023, è andata in onda su Canale 5 la semifinale del GFVip, il programma di Mediaset condotto da Alfonso Signorini con le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Durante la diretta ci sono stati tanti momenti emozionanti, come la sorpresa per Milena da parte delle sue figlie, l’elezione dei finalisti, i nuovi eliminati e anche una dolce sorpresa per Nikita, da parte dei suoi genitori. Peccato che i vipponi non siano stati però così garbati, suscitando l’ira di Alfonso Signorini.

La lettera per Nikita e il triste gesto dei vipponi

I genitori di Nikita Pelizon hanno scritto una lettera molto dolce alla propria figlia la quale, dopo essere andata via di casa all’età di 16 anni, per inseguire il suo sogno di fare spettacolo, ha ritrovato durante il gioco del GFVip, l’amore dei suoi genitori. A tal proposito, la madre e il padre di Nikita, le hanno scritto: “Sei una stella che brilla di luce propria, una donna bellissima e con tanti valori morali. Certamente non sei perfetta, ma sei unica e speciale, ti amiamo tanto, sei vicina alla meta e come va, va. Mamma e papà”, Queste parole hanno molto commosso la giovane gieffina, la quale ha raccontato che questa esperienza è servita per farsi conoscere da suo padre e che dopo il GFVip ha intenzione di offrire una crociera ai suoi genitori.

Dopo il momento dolce, Nikita è rientrata in salone, dove ad abbracciarla e spendere qualche bella parola per lei, è stata solamente Milena Miconi; tutti gli altri vipponi sono rimasti seduti. Con il collegamento chiuso, Alfonso ha sbottato contro gli inquilini della casa più spiata d’Italia, dicendo: “Davanti ad un gesto così, ad un momento come questo, vedere tutti seduti, anche no.

Capisco si tratti di coerenza, però era un bel gesto e vederli seduti, anche no”. Alfonso ha ricevuto l’applauso del pubblico e anche delle due opinioniste, ma non ha detto nulla direttamente ai concorrenti.

Grande Fratello, elezione nuovi finalisti ed eliminati del 27 marzo

Durante la semifinale del GFVip 2023, il primo concorrente ad essere eletto finalista, è stato Edoardo Tavassi, il quale ha vinto al televoto contro Andrea, Nikita, Alberto, Luca e Milena.

Il concorrente invece eliminato è stato Andrea. Successivamente Alfonso ha aperto un secondo televoto della puntata, per decretare il quinto finalista. Tra Nikita, Alberto e Luca, il vippone meno votato è stato Luca, il quale ha abbandonato la casa del GFVip, mentre invece la quinta finalista è diventata Nikita. L’ultimo televoto attualmente aperto invece, chiede chi tra Milena e Alberto si vuole mandare in finale. L’ultima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 3 aprile 2023.