A Terra Amara le emozioni non finiscono mai e secondo le anticipazioni provenienti dalle puntate trasmesse in Turchia presto i protagonisti saranno scossi da alcune verità che emergeranno e avranno gravi conseguenze. Tra Behice e Hunkar non correrà buon sangue e le due donne presto inizieranno una guerra silenziosa che al centro vedrà Fekeli. Sarà proprio lui a pagare per primo l'inimicizia tra la zia di Mujgan e la madre di Demir, perché quando Fekeli scoprirà che Adnan è figlio di Yilmaz e avrà un infarto.

Anticipazioni Terra amara: scontro tra Behice e Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalle puntate turche raccontano che tra Behice e Hunkar inizierà una concorrenza spietata sia dal punto di vista sociale che sentimentale. Quando la madre di Demir vincerà le elezioni di presidenza dell'associazione, la zia di Mujgan sarà accecata dalla rabbia e non perderà tempo per minacciare la sua rivale. Behice, infatti, non userà mezzi termini e farà capire a Hunkar di essere a conoscenza di un grande segreto che potrebbe distruggere la sua famiglia per sempre. La madre di Demir sarà terrorizzata dalle parole di Behice che potrebbe rivelare la vera paternità del piccolo Adnan, facendole così perdere per sempre la fiducia di Fekeli e deciderà di giocare di anticipo.

Anticipazioni prossime puntate: Hunkar rivelerà a Fekeli che Adnan è figlio di Yilmaz

Le prossime puntate di Terra amara vedranno protagonisti Hunkar e Fekeli che vedranno messo a dura prova il loro amore. Dopo aver parlato con Behice, infatti, la signora Yaman si recherà da Fekeli e dopo avergli fatto promettere di non rivelarlo a nessun altro, gli dirà che quando Zuleyha è stata costretta a sposare Demir aspettava un figlio da Yilmaz.

Hunkar proverà a spiegare che pensava che Demir fosse sterile, ma Fekeli sarà preso dalla rabbia e manderà via la donna che lo implorerà di non rivelare a nessuno quanto ha scoperto perché potrebbe scorrere del sangue tra i loro figli. Il dolore per Fekeli sarà talmente grande che avrà un attacco di cuore.

Behice salverà la vita a Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia rivelano che Fekeli resterà per terra per qualche minuto e a salvargli la vita sarà Behice che tornando a casa e trovandolo privo di sensi chiamerà subito i soccorsi. Per telefono, Sabahattin dirà alla donna come agire per rianimare Fekeli e riuscirà a salvargli la vita. Una volta in ospedale, l'uomo sarà fuori pericolo e Yilmaz ringrazierà la zia di Mujgan, ma un'ombra continuerà ad oscurare questo momento di felicità. L'assistente di Fekeli, infatti, rivelerà che poco prima dell'infarto, il padrino di Yilmaz aveva incontrato Hunkar e per il marito di Mujgan non sarà difficile pensare che la donna possa aver causato l'attacco di cuore.