La frequentazione nata al Grande Fratello Vip 7 tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua ad essere altalenante: nel primo pomeriggio di sabato 4 marzo, la coppia ha discusso nuovamente. Tutto è partito da un aereo dei fan indirizzato ai due coinquilini: Marzoli ha chiesto al partner se tra i due lontano dai riflettori ci sarà un futuro ma Dal Moro è apparso infastidito dall'ennesimo quesito posto dalla coinquilina.

I messaggi dei fan

Sulla casa di Cinecittà, questo pomeriggio sono volati alcuni aerei con dei messaggi da parte dei fan. Tra le varie dediche, ne sono arrivate due indirizzate agli "Oriele" (nome utilizzato dai fan di Oriana e Daniele).

Il primo aereo recita così: "Daniele Dal Moro sei puro. Fieri di te, contiua così". Il secondo invece dice: "Più bella cosa non c'è grazie di esistere".

Oriana ha ricevuto un terzo messaggio, dedicato all'amicizia instaurata con Giaele De Donà e Micol Incorvaia: "We our iconic girl".

I motivi della nuova lite

In seguito alle dediche dei fan, Oriana Marzoli ne ha approfittato per scambiare due chiacchiere con Daniele Dal Moro: la giovane ha chiesto al coinquilino se lontano dai riflettori tra i due ci sarà un futuro.

Stanco di rispondere all'ennesimo quesito, il 32enne ha perso le staffe: "Gli unici problemi che ho qui dentro me li crei tu". L'imprenditore veneto non ha gradito che la sua fidanzata abbia parlato con la sua ex Martina Nasoni.

A tal proposito ha fatto sapere di essere ancora irritato e di non avere scheletri nell'armadio: secondo lui, una storia d'amore dovrebbe portare gioia e spensieratezza non discussioni. A quel punto Marzoli ha spiegato di essersi confrontata con Martina solamente perché è insicura, ma anche in questo caso Dal Moro ha insinuato che Oriana pensi solo a sé stessa e mai agli altri.

Infine Daniele ha ribadito di non voler definire cosa sono lui e Oriana, poiché ancora arrabbiato e poco lucido.

La situazione attuale tra Daniele e Oriana

Al termine dell'ennesimo confronto Daniele Dal Moro ha cercato di spiegare di essere molto legato a Oriana. Per questo motivo che quando lei ha degli atteggiamenti sopra le righe, lui si arrabbia ma poi torna sempre sui suoi passi.

Lo stesso imprenditore ha spiegato alla coinquilina che quando litiga con Edoardo Donnamaria l'arrabbiatura gli passa dopo un giorno poiché non gli interessa più di tanto, mentre con Marzoli gli dura per giorni: "Se fosse stata un'altra persona a farmi quello che mi hai fatto tu ieri sera, non gli parlavo più".

Al momento la situazione tra i due concorrenti sembra essere rientrata: in più occasioni Dal Moro ha cercato di far capire a Oriana di avere fatto passi da giganti verso di lei per quello che è il suo carattere.