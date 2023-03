Behice sarà più spietata che mai nei prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5. Proprio in questi giorni, la zia di Mūjgan si è "presentata" ufficialmente al pubblico Mediaset che avrà modo di conoscerla soprattutto per la sua sete di denaro. La donna farà di tutto pur di arraffare soldi a chiunque e lo vorrà fare anche con l'eredità di Yilmaz. Secondo lei, Züleyha si sarebbe impossessata di questi soldi così si proporrà per ucciderla e prenderle tutto quello che, a parer suo, spetterebbe a Müjgan.

Demir tradisce Züleyha con Ümit

Ümit vorrà separare per sempre Demir e Züleyha e lo farà su richiesta di Fikret.

Per attirare Demir nella sua trappola, romperà una tubo di casa e lo chiamerà per chiedergli di darle una mano, dicendogli che ha la casa allagata. Lui non esiterà ad andare, anche se sarà piena notte, e Züleyha e Sevda rimarranno a bocca aperta quando lo vedranno uscire.

Arriverà a casa di Ümit e dopo aver sistemato il tubo, i due si intratterranno con un bicchiere di vino. Saranno talmente vicini che, alla fine, Demir e Ümit si baceranno e non solo, finiranno per passare la notte insieme. Vivranno un momento di felicità e, dopo quella notte, si incontreranno svariate volte. Nonostante Demir sia sposato con Züleyha, farà finta di non esserlo e proverà a vivere appieno questa tresca clandestina al fianco di Ümit.

Fikret e Müjgan si baciano ancora

Anche tra Fikret e Müjgan la chimica sarà alle stelle. Lui sarà totalmente innamorato e si renderà conto che i suoi sentimenti sono più forti di quanto pensava. L'unico dubbio in merito riguarderà Mūjgan: ricambierà i suoi sentimenti?

Non riuscirà a rimanere in bilico, così si farà forza e confesserà a Müjgan ciò che prova.

Le dirà che, da quando l'ha baciata, non ha più smesso di pensarla e più prova ad allontanarsi da lei, più sente di averne bisogno. La risposta di Müjgan non lascerà spazio a dubbi: "Allora non allontanarti mai più da me". Senza esitare si avvicinerà a lui e lo bacerà.

Behice vuole far fuori Züleyha

Sempre nelle prossime puntate Müjgan e Behice andranno a vivere nella piccola villa situata all'interno della tenuta Yaman.

In realtà Yilmaz, prima di morire, aveva donato la casa a Gülten e Çetin, ma Müjgan avrà bisogno di un posto dove stare, così li manderà via.

A proposito della morte di Yilmaz, Behice farà di tutto pur di trovare la sua eredità. Il giovane ha venduto a Hünkar le sue proprietà e, per questo motivo, mancano all'appello 30 milioni di lire turche, ma nessuno sa dove siano. Müjgan crederà che li abbia presi Züleyha e convincerà anche la zia a pensarla così. Proprio per questo motivo Behice si renderà disponibile per far fuori Züleyha e prenderle tutto ciò che spetterebbe alla nipote.