Nel corso della 38^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda giovedì 2 marzo, Sonia Bruganelli ha espresso il suo parere su Edoardo Tavassi: secondo l'opinionista, il 38enne romano avrebbe fatto di tutto per far lasciare la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Inoltre crede che Tavassi sia un "manipolatore", allo scopo di inculcare il suo pensiero a tutti i coinquilini che non hanno personalità.

Il commento di Bruganelli

Durante la diretta, Alfonso Signorini è tornato ad occuparsi del rapporto dei "Donnalisi". Dopo aver fatto confrontare Edoardo Donnamaria con Antonella Fiordelisi, ha chiesto un commento ad entrambe le opinioniste.

Secondo il punto di vista di Sonia Bruganelli, Tavassi ha sempre remato contro la coppia. Inoltre, sarebbe entrato nella casa facendo il simpatico ma, alla fine, si sarebbe rivelato un "manipolatore". Bruganelli ha anche sostenuto che i concorrenti che hanno dimostrato di avere poca personalità all'interno del programma (come Micol e Giaele) sarebbero andati dietro a Tavassi. Al contrario, Oriana, nei giorni scorsi, avrebbe acquisito 'punti' in quanto è riuscita a mettere da parte il gioco, empatizzando con Fiordelisi.

non sto più seguendo e mi fa cagare sta edizione, ma questo video di sonia. sonia mi fa godere. e tavassi è cesso così come giaele e micol sono inutili.

pic.twitter.com/BxFe1uqnLa — Flavia (@Flavia_InTheSky) March 2, 2023

Orietta Berti, invece, ha criticato tutti i concorrenti in generale: Oriana si sarebbe avvicinata ad Antonella per strategia, Tavassi è schietto ma, in alcuni casi, pecca di umiltà, mentre Donnamaria avrebbe consegnato nella mani della fidanzata la vittoria del programma.

Tavassi furioso nel post puntata

Al termine della diretta, Edoardo Tavassi ha commentato il giudizio di Sonia Bruganelli, attaccandola: "Va contro tutti quelli che attaccano Antonella Fiordelisi". Il 38enne romano non ci sta ad essere descritto come un manipolatore e un burattinaio: Edoardo sostiene che le sue critiche nei confronti di Antonella derivano dall'aver visualizzato i suoi atteggiamenti all'interno della casa.

Inoltre, ritiene che Sonia non debba offendere in quel modo i concorrenti che non la pensano come lei.

Infine, Tavassi si è detto convinto che Sonia Bruganelli abbia deciso di prendere sotto la sua ala protettiva Antonella Fiordelisi.

Tavassi-Bruganelli: il pensiero di alcuni telespettatori

Il botta e risposta a distanza tra l'opinionista e il concorrente del Grande Fratello Vip 7 non è passato inosservato ai telespettatori.

Su Twitter, moltissimi utenti si sono schierati dalla parte di Tavassi: secondo alcuni, Bruganelli avrebbe difeso Oriana, dopo mesi, solo perché l'influencer venezuelana avrebbe spezzato una lancia a favore di Antonella. Un utente ha commentato: "Bravo Tavassi, lei si arrabbia solo con chi va contro Antonella". Al contrario, un altro telespettatore ha condiviso le parole di Bruganelli.