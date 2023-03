Uno dei momenti più discussi della 38^ puntata del Grande Fratello Vip, è stato l'attacco che Sonia Bruganelli ha fatto a Edoardo Tavassi e al suo "gruppetto".

Nel commentare l'infinito tira e molla tra Antonella ed Edoardo Donnamaria, l'opinionista Mediaset ha definito "manipolatore" il concorrente che da mesi critica questa relazione e cerca di far ragionare Donnamaria sul futuro. A fine diretta, dunque, il romano ha sostenuto che Bruganelli criticherebbe tutti quelli che non apprezzano Fiordelisi.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Sono parole forti quelle che Sonia ha rivolto ad alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nel corso della puntata del 2 marzo.

Quando Alfonso le ha chiesto un'opinione su quello che è successo in settimana tra i "Donnalisi", Bruganelli non ci ha pensato due volte e ha criticato aspramente gli amici di Donnamaria, a suo dire principali responsabili della rottura della coppia. In particolare se l'è presa soprattutto con Tavassi, descritto come un personaggio subdolo che manipolerebbe dei compagni con meno personalità (ha citato Micol e Giaele).

Il romano non ha avuto molto tempo per rispondere a questo attacco, tant'è che dopo la diretta ha voluto esprimere il proprio parere su Sonia e sulle tante volte che si è esposta in tv per difendere Antonella.

Il parere di Tavassi al Grande Fratello Vip

Dopo essere stato duramente criticato in diretta al Grande Fratello Vip, Tavassi ha deciso di replicare a Bruganelli commentando il suo comportamento in studio da qualche mese a questa parte.

"Sonia va contro tutti quelli che attaccano Antonella. Ma io posso avere un'opinione o devo pensarla come te?", ha sbottato il concorrente romano dopo la diretta di giovedì 2 marzo.

A Edoardo, infatti, non sono andate giù neppure le parole che l'opinionista del reality ha rivolto alla fidanzata Micol e all'amica Giaele, descritte come personaggi "trasparenti" i cui pareri non sarebbero interessanti da ascoltare.

"Ho 38 anni e commento quello che vivo qui dentro. Poteva dire di pensarla in modo differente da me, non era necessario demolirli e darmi del manipolatore", ha proseguito.

Tavassi, infine, ha precisato di non soffrire affatto per l'attacco di Sonia e che è pronto a continuare a comportarsi come ha sempre fatto tra le mura di Cinecittà.

Il confronto al Grande Fratello Vip

Dopo aver risposto all'attacco di Sonia, Tavassi ci ha tenuto a chiarire un paio di cose anche con Antonella.

La notte scorsa, infatti, i due "rivali" si sono ritrovati in cucina ed Edoardo ha confermato di non avercela con la coinquilina: "Io e te non avremmo mai litigato fuori da qui, non c'è motivo".

Fiordelisi ha ascoltato il romano ma non ha cambiato idea su di lui: la ragazza, infatti, è d'accordo con Bruganelli quando sostiene che il vippone cercherebbe di manipolare i pensieri e i comportamenti dei concorrenti che fanno parte del suo gruppo, a partire dal suo ex Donnamaria.

La napoletana, infatti, ha accusato tante volte Tavassi di aver influenzato in negativo il percorso della sua ormai ex dolce metà, portandolo al punto di avvicinarsi a Nicole Murgia e a rompere con lei dopo mesi di tira e molla all'interno della casa.

Alcuni fan del Grande Fratello Vip hanno trovato "sospetto" il chiarimento che il romano ha voluto fare con Antonella e l'hanno sottolineato sui social network: "Eccolo dopo che Sonia e Vincenzo (padre di Donnamaria, ndr) l'hanno sm...dato. Questa è follia".