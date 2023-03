Nel giorno in cui è prevista una nuova puntata del Grande Fratello Vip, in rete si sta discutendo di un'informazione che i concorrenti hanno ricevuto dall'esterno nelle scorse ore. Qualcuno, infatti, ha deciso di svelare ai reclusi che Tavassi era secondo nel televoto che ha eletto Oriana prima finalista di quest'anno: se il romano ha esultato ringraziando il pubblico che lo vota, Antonella ha storto il naso e si è lamentata del trattamento che gli autori le riserverebbero ogni settimana.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

Il televoto del 6 marzo che ha visto Oriana sbaragliare la concorrenza e accaparrarsi il primo pass per la finale del Grande Fratello Vip, sta facendo discutere.

Mercoledì scorso, infatti, qualcuno si è appostato all'esterno della casa di Cinecittà e, usando un megafono, ha urlato che dietro a Marzoli si è classificato Tavassi e non Antonella come gli addetti ai lavori hanno voluto far credere.

"Tavassi eri secondo al televoto", è questa l'informazione che i vipponi hanno ricevuto 24 ore prima di una nuova puntata.

Il romano ha gioito quando ha scoperto che il pubblico lo apprezza e che stava per "rubare" alla coinquilina il primo posto da finalista della settima edizione del reality-show. Anche gli altri concorrenti si sono complimentati con Edoardo per il risultato che ha ottenuto, tutti tranne una.

Il malcontento della protagonista del Grande Fratello Vip

Mentre tutti esultavano per la bella notizia che Tavassi aveva appena avuto dall'esterno della casa, Antonella si è rivolta verso Oriana dicendo: "Se era secondo, era più logico che venisse lui con te in studio alla fine".

"Non ha senso che mi usano sempre per lo studio, mi illudono e mi creano delle aspettative.

Non ero nemmeno nei primi finalisti", ha aggiunto l'influencer prima di recarsi in confessionale per lamentarsi di quello che è successo nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda.

I fan si sono divisi su questa vicenda: da un lato c'è chi dà ragione a Fiordelisi quando critica le scelte degli autori, dall'altro chi sostiene che la ragazza sarebbe solo invidiosa del secondo posto al televoto di un suo "antagonista" nel gioco.

"Lei è nera per i giochini che fanno gli autori", "In questo caso ha ragione, sbagliano a trattarla da protagonista quando non lo è", questi sono alcuni commenti di chi si sta schierando dalla parte di Antonella nell'affaire che la contrappone a Tavassi.

Eliminazione in arrivo al Grande Fratello Vip

La corsa del Grande Fratello Vip verso la finalissima, prosegue: dopo aver eletto Oriana prima finalista, i telespettatori sono stati chiamati a votare per una nuova eliminazione.

Oggi, giovedì 9 marzo, sarà svelato il risultato del televoto che Alfonso Signorini ha aperto lunedì scorso su sette concorrenti del cast.

Chi riceverà meno voti tra Milena, Davide, Antonella, Alberto, Giaele, Luca e Nikita, dovrà abbandonare per sempre la casa e rinunciare al sogno di partecipare all'ultima puntata del 3 aprile.

Stando ai sondaggi online, a rischiare maggiormente sarebbero gli ultimi arrivati: Donadei e Miconi sono fanalini di coda in tutte le votazioni web sul televoto che sarà chiuso questa sera, quindi è molto probabile che sarà uno dei due a lasciare il gioco nelle prossime ore.

In settimana, inoltre, sono tornate le tensioni tra Oriana e Daniele: i due hanno litigato spesso e lui è anche arrivato al punto di dire di voler interrompere la frequentazione con la venezuelana. I "Donnalisi", invece, sono andati d'amore e d'accordo in questi giorni, segno che la crisi delle ultime settimane è definitivamente superata.