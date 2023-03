Daniele Dal Moro è finito al centro di una diatriba mediatiaca. Stando alle ipotesi di alcuni utenti del web, alcune persone sarebbero convinte che l'imprenditore veneto si sarebbe avvicinato a Oriana Marzoli solo per via di una scommessa fatta con Antonino Spinalbese. In un video presente su Twitter, si sente dire il 32enne che adesso è arrivato il suo momento di "giocare". Ovviamente, non c'è alcuna certezza ma si tratta di supposizione del web.

Il video 'incriminato'

Attualmente la conoscenza nata al Grande Fratello Vip 7 tra Oriana e Daniele non sta andando bene: lei ha deciso di mettere un punto a causa dell'atteggiamento altalentante dell'imprenditore.

Su Twitter, alcuni utenti hanno ipotizzato che Dal Moro non sia realmente interessato alla coinquilina. Secondo alcuni il 32enne si sarebbe avvicinato a Oriana solo per via di una scommessa effettuata con Antonino Spinalbese. In un video risalente a qualche settimana fa - quando nella casa era presente come ospite Ginevra Lamborghini e Wilma Goich non era ancora stata eliminata - si sente Daniele dire una frase criptica: "Adesso gioco io". La clip prosegue con Antonino che informa il coinquilino che Oriana lo stava cercando: "Adesso è uscita proprio qua". A fare eco ci ha pensato Wilma che avrebbe invitato Daniele ad andare da Marzoli visto che aveva chiesto dove si trovasse.

Nella parte finale del video, si sente Dal Moro dire che non vede l'ora di iniziare a farsi fare dei massaggi e con ironia affermato: "Ci tengo proprio, non vedo l'ora".

La clip è terminata con i quattro "vipponi" che ridevano.

Tenete bene a mente che la prima frase di Wilma a Daniele è stata "Ti saluta Antonino e ha detto che sei un grande". Questo perché la loro scommessa era prendere in giro Oriana e farla soffrire per vendetta. #gfvip #oriele #orianistas pic.twitter.com/bHFnWgCu6R — Fabiana Alba (@__Fabiana___) March 7, 2023

La teoria di alcuni utenti del web

Secondo alcuni utenti del web, la freddezza di Daniele nei confronti di Oriana sarebbe dettata da uno scarso interesse.

Un utente ha fatto notare che nella 39^ puntata del Grande Fratello Vip 7, quando Wilma ha fatto una sorpresa a Dal Moro la prima cosa che ha detto è stato riportare un messaggio di Antonino: "Sei un grande". Inoltre alcuni utenti credono che il confessionale origliato da Oriana corrispondesse alla realtà sulle parole pronunciate dall'imprenditore.

In quel caso, Daniele ha detto di non poter lasciare Marzoli perché poi lei piange e lui passa per uno che fa soffrire le ragazze. Inoltre ha detto che il Reality Show probabilmente lo vince una come Oriana piuttosto che una persona pura come lui.

Come detto in precedenza si tratta solamente di supposizioni nate sul web. Tuttavia, alcuni fan della concorrente venezuelana sembrano sposare questa teoria: "Sono settimane che ho sgamato il veneto". Un altro utente ha affermato: "Guardate la finta santarellina come ride nel video", il riferimento dovrebbe essere a Ginevra.