Cosa succede tra Antonella ed Edoardo dopo il Grande Fratello Vip? A distanza di un po' di giorni dall'eliminazione di Antonella Fiordelisi dal cast di questa settima edizione del reality show Mediaset, la concorrente continua ad essere al centro dell'attenzione per l'evolversi del suo legame con il volto della trasmissione Forum.

E, stando a quanto rivelato da Fabrizio Corona, la giovane coppia nata nel reality show condotto da Alfonso Signorini avrebbe in programma già un bel po' di nuovi progetti professionali e non si esclude che uno di questo possa avere a che fare con Temptation Island.

Prosegue la love story tra Antonella ed Edoardo dopo il GF Vip

Nel dettaglio, la storia d'amore tra Antonella ed Edoardo ha tenuto banco nel corso di questi mesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7.

Un amore decisamente molto difficile, dato che i momenti di tensione non sono mai mancati e ci sono stati anche dei periodi in cui i due scelsero di prendere due strade differenti e allontanarsi l'uno dall'altro.

Ma, alla fine, l'amore ha trionfato e dopo l'eliminazione di Antonella, ecco che i due hanno scelto di prendere in mano le redini della loro relazione.

Tutto sta procedendo nel migliore dei modi e, in queste ore, a fornire dei retroscena sulla coppia, ci ha pensato Fabrizio Corona.

Nuovi progetti in arrivo per Antonella ed Edoardo dopo il Grande Fratello Vip

L'ex "re dei paparazzi", ha svelato che Antonella sarebbe in conflitto con la sua famiglia, dato che non avrebbe gradito la campagna social di sua mamma per favorire la sua eliminazione.

La donna, credendo che sua figlia non stesse più bene all'interno della casa del GF Vip, chiese ai tantissimi sostenitori dei "Donnalisi" di non supportarla più e di favorire la sua eliminazione definitiva dal gioco, così da permetterle di riprendere in mano le redini della sua vita.

A quanto pare, però, Antonella non avrebbe gradito questo gesto: del resto più volte all'interno della casa di Cinecittà ha ammesso che le sarebbe piaciuto poter accedere alla finalissima di quest'anno.

Antonella ed Edoardo saranno in gara a Temptation Island?

Tuttavia, secondo Corona, Antonella ed Edoardo saranno gli unici protagonisti di questo GF Vip che avranno un futuro lavorativo dopo il reality show e per loro ci sarebbero già diverse proposte.

Non si esclude che, complice il "successo mediatico" della coppia, per loro potrebbero aprirsi le porte del villaggio delle tentazioni di Canale 5.

Questa estate tornerà in onda Temptation Island, il reality show prodotto da Maria De Filippi e la coppia Antonella-Edoardo potrebbe mettersi in gioco per cercare di capire se il loro è vero amore oppure no.