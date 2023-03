Prosegue la sua messa in onda su Canale 5, la soap opera turca Terra Amara che sta riscuotendo un incredibile successo. Le anticipazioni dei prossimi episodi, raccontano che Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) del tutto fuori controllo attenterà alla vita del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) ferendolo gravemente. La fanciulla farà subito i conti con la giustizia, visto che sarà inevitabile il suo arresto immediato.

Trame turche, Terra amara: Mujgan si scaglia contro Zuleyha dopo aver rinunciato alla fuga

Nelle nuove puntate, Demir e Zuleyha entreranno in crisi a causa di un gesto di Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova): dopo aver filmato un incontro tra Yilmaz (Uğur Güneş) e Altun, la dottoressa farà avere il video incriminato a Yaman in forma anonima.

Quest'ultimo oltre a minacciare di uccidere la moglie, la caccerà via dalla tenuta impedendole di rivedere i figli Adnan e Leyla: il ricco imprenditore non vorrà saperne di perdonare Zuleyha, con la convinzione che abbia intrapreso una relazione extraconiugale con l’ex fidanzato Akkaya. A questo punto la fanciulla verrà messa in salvo da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) nell’istante in cui tenterà di darsi fuoco con la benzina: l’uomo ospiterà Altun nella sua abitazione scatenando la furia di Mujgan. In particolare non appena sua zia Behice (Esra Dermancıoğlu) le dirà che Zuleyha alloggia da Fekeli, la dottoressa rinuncerà a trasferirsi negli Stati Uniti con il figlio Kerem Alì a causa della gelosia.

Mujgan si scaglierà contro la rivale ancora una volta, accusandola di aver inscenato un finto suicidio per riavvicinarsi a Yilmaz: a pensarla in maniera del tutto diversa sarà Fekeli, mentre Behice consiglierà alla nipote di cambiare il suo atteggiamento. Stufa di essere umiliata, Zuleyha arriverà a rubare la pistola di Ali Rahmet, dopodichè si recherà alla tenuta Yaman.

Demir ricoverato d’urgenza in ospedale, Altun finisce in carcere

Altun affronterà il marito Demir e gli dirà che non dovrebbe rimanere in vita per tutto il male che le ha procurato: coloro che assisteranno alla scena tenteranno di fermare Zuleyha senza riuscirci. Quest’ultima infatti perderà le staffe ulteriormente, dopo che Yaman le dirà che non merita di essere chiamata madre.

La protagonista della telenovela non ci penserà due volte a far partire dei colpi di pistola, finendo per ferire Demir al torace: quest’ultimo sarà sottoposto a un intervento chirurgico per riuscire a sopravvivere, a seguito del ricovero d’urgenza in ospedale. Per concludere a causa della sua terribile azione, Zuleyha finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di tentato omicidio.