Perché Daniele Dal Moro non sarà presente in studio al Grande Fratello Vip dopo la squalifica dal reality show? E' questa la domanda che si fanno i tantissimi fan e spettatori del programma condotto da Alfonso Signorini, dato che l'ex tronista di Uomini e donne ha già fatto sapere che non presenzierà alla diretta di questa settimana.

Dopo l'espulsione definitiva dal cast di questa settima edizione, Daniele non potrà spiegare le sue motivazioni nel corso dell'appuntamento di prime time con il GF Vip, seguito da una media di circa quattro milioni di spettatori nella fascia serale.

Perché Daniele Dal Moro non è in studio al Grande Fratello Vip dopo la squalifica

Nel dettaglio, Daniele Dal Moro è stato ufficialmente squalificato dalla casa del GF Vip per i suoi atteggiamenti ritenuti "irruenti e irrispettosi" da parte della produzione del reality show.

A quel punto si è scelto di cacciarlo via dal gioco senza neppure attendere la messa in onda della nuova puntata serale in programma questo lunedì 20 marzo.

Un verdetto amaro per l'ex tronista di Uomini e donne che, tornato "in libertà", non ha perso occasione per sfogarsi sui social, lanciando delle frecciatine al vetriolo contro la trasmissione Mediaset condotta da Alfonso Signorini.

'Ho le mani legate', Daniele sbotta e si scaglia contro il GF Vip dopo la squalifica

Daniele ha confermato che non sarà in studio al GF Vip dopo la squalifica, dato che le regole della trasmissione sono cambiate: da questo momento in poi infatti, i concorrenti espulsi non possono più prendere parte alle puntate serali.

"Dovevo essere in studio, questa cosa non è più possibile per le nuove disposizioni", ha scritto Daniele nel suo amaro sfogo social, aggiungendo poi che gli avevano chiesto un contributo video per la nuova puntata serale di questa settimana, ma lui ha detto "no".

"In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali", ha aggiunto ancora l'ex tronista di Uomini e donne che ha poi evidenziato di voler raccontare tutta la verità sul suo GF Vip appena sarà libero da ogni vincolo con il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini affronterà la squalifica di Daniele dal Grande Fratello Vip

Intanto, però, dalle anticipazioni su questa nuova puntata serale del GF Vip di stasera, è emerso che verrà trattato l'argomento e che verrà dato ampio spazio alla squalifica di Daniele dal gioco.

Il pubblico avrà modo di vedere le immagini che hanno spinto la produzione a prendere questo serio provvedimento e Signorini spiegherà dettagliatamente i motivi di questa scelta.

Quale sarà la reazione di Daniele? Interverrà sui social nel corso della diretta del reality show per dire la sua? Lo scopriremo dalle 21:40 in poi.