La prima puntata del serale di Amici 22 ha già emesso dei verdetti: in base ai voti che hanno dato i giudici, si può fare un bilancio sull'esordio delle tre squadre del cast di quest'anno. Il team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ad esempio, ha vinto tutte le manche e ha messo a rischio molti allievi dei gruppi avversari.

I più colpiti al debutto, sono stati sicuramente Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: i due prof hanno perso sia Megan che NDG, vedendo scendere il numero dei loro allievi da sei a quattro.

Aggiornamenti sulla gara di Amici

Il serale di Amici è iniziato nel segno di Zerbi-Celentano: la puntata che è andata in onda il 18 marzo scorso, infatti, ha visto primeggiare la squadra di Rudy e Alessandra in tutte le manche.

Gianmarco, Isobel, Ramon, Aaron e Piccolo G sono riusciti a convincere i giudici in ogni loro performance, guadagnandosi la salvezza e il passaggio diretto al secondo appuntamento (registrato giovedì 23 e trasmesso in tv sabato 25).

A farne le spese, però, sono stati gli altri due team in gara quest'anno: il gruppo capitanato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, in particolare, ha dovuto rinunciare a due suoi componenti in una sola serata.

La ballerina Megan ha perso il confronto col compagno di squadra Cricca dopo la prima partita, mentre NDG è uscito perdente dal ballottaggio finale con Federica (allieva di Arisa).

I pronostici sul secondo appuntamento con Amici

Al rientro in casetta dopo la prima puntata, le squadre del serale erano così composte:

Zerbi-Celentano al completo (cinque allievi);

Cuccarini-Emanuel Lo con due alunni in meno (passando da sei a quattro);

Arisa-Todaro salvi ma col rischio (in quattro perché Federica ha vinto lo spareggio contro NDG).

L'appuntamento che sarà registrato giovedì prossimo, dunque, sarà decisivo per quei team che al debutto non hanno brillato: Lorella dovrà aiutare i suoi ragazzi a riscattarsi agli occhi della giuria, così come Raimondo dovrà valorizzare i suoi talenti Mattia e Alessio (quest'ultimo è l'unico a non essersi esibito il 18 marzo).

Stando alle preferenze che hanno espresso i membri della commissione esterna sabato scorso, a rischiare l'eliminazione nel prossimo appuntamento dovrebbero essere Cricca, Piccolo G e Gianmarco: questi titolari sono considerati gli "anelli deboli" delle loro squadre.

Chi lascerà Amici sabato prossimo

Il daytime di Amici che è andato in onda oggi, lunedì 20 marzo, ha iniziato ad aggiornare i telespettatori sulle prove che i ragazzi saranno chiamati ad affrontare nella seconda puntata.

Zerbi ha riproposto il guanto di sfida Wax contro Aaron (quello che la giuria ha annullato sabato scorso), ma Arisa ha subito detto che lo rifiuterà un'altra volta perché secondo lei non è equo. I due professori di canto, inoltre, si sono punzecchiati a distanza dandosi reciprocamente dell'arrogante: la rivalità tra gli allievi, dunque, è già forte e i loro tutor stanno facendo di tutto per alimentarla.

Nei prossimi giorni saranno svelate le coreografie e le canzoni che gli altri componenti della classe porteranno in scena il 25 marzo, giorno in cui verranno ufficializzate altre due eliminazioni. Dopo Megan e NDG, il serale sta per perdere altri talenti e l'ultima parole spetterà sempre e solo alla commissione esterna: fino alla finalissima, infatti, il pubblico non potrà incidere in nessun modo nelle esclusioni dirette o negli spareggi.

Una settimana fa Federica si è salvata per poco ma quasi nessuno si aspettava che finisse al ballottaggio: le votazioni dei giudici, dunque, sono imprevedibili e nella registrazione di giovedì potrebbe accadere di tutto.