Edoardo Donnamaria, nella puntata del Grande Fratello Vip in onda giovedì 9 marzo 2023, è stato ufficialmente squalificato. Tale decisione è stata presa dagli autori del reality show, a seguito dei continui richiami a causa del linguaggio poco consono e comportamenti volgari del gieffino. A risentire di più la sua assenza è stata Antonella Fiordelisi la quale, nel corso del Grande Fratello, si è più volta detta innamorata di Donnamaria. Tuttavia Edoardo nella serata di venerdì 10 marzo, è andato fuori dalla casa di Cinettá per far sentire la sua voce e presenza alla sua amata.

Donnamaria urla con il megafono fuori dalla casa del Grande Fratello

Venerdì 10 marzo Edoardo Donnamaria si è recato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Il gieffino, munito di tablet per capire quando i Vipponi erano in giardino, alla prima occasione utile ha impugnato il megafono e ha urlato ad Antonella: “Anto, mi hai fatto impazzire, ma mi manchi”. Il gesto di Edoardo è riuscito alla perfezione in quanto Antonella ha sentito tutto quanto ed è scoppiata a piangere di gioia. Il megafono rappresenta ormai per Edoardo e Antonella l’unico mezzo di contatto fino alla fine del programma. Ricordiamo infatti che lo stesso Alfonso Signorini ha annunciato che, per ovvie ragioni, Donnamaria non potrà più tornare in studio, a causa della squalifica.

Una decisione presa dopo le nuove linee guida adottate da Pier Silvio Berlusconi, dato che fino a qualche giorno fa anche Ginevra Lamborghini, squalificata per delle battute infelici su Marco Bellavia, era in studio ed è entrata anche come ospite in casa. Edoardo Donnamaria tuttavia si può considerare a tutti gli effetti uno dei protagonisti di questa edizione del GFVip, dopo essere stato, insieme ad Antonella, uno dei temi principali di quasi tutte le puntate.

Le prime parole di Edoardo dopo la squalifica al GFVip

Intervistato da RTL, l’ex volto di Forum ha rilasciato la sua prima intervista dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. Edoardo Donnamaria ha spiegato che da quando è uscito fuori dalla casa il suo pensiero fisso è Antonella. A tal proposito ha dichiarato: “Mi manca troppo Anto… la penso da quando sono uscito.

Non è una cosa normale, non accade nella vita di tutti i giorni. Penso che la cosa migliore per parlare con lei sia andare sotto casa e urlare con il megafono. Mi ha fatto male vederla piangere per me”. Donnamaria ha poi aggiunto di sentirsi frastornato e di star prendendo confidenza con la realtà poco per volta. Ha concluso poi dicendo che anche se aveva promesso di non prendere il telefono, ha fatto una chiamata a sua mamma appena uscito dal Grande Fratello, per poi passare la notte insieme alla sua famiglia.